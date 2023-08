So soll das Schweizer Gesundheitswesen bei der Digitalisierung aufholen

In einem zweiten Schritt solle dann eine nationale Infrastruktur geschaffen werden, damit eine schnelle Umsetzung neuer, digitaler Gesundheitsdienste möglich werde.

Das Programm umfasse zahlreiche Projekte und soll in mehreren Phasen umgesetzt werden. In einem ersten Schritt sollen «ein klarer rechtlicher und organisatorischer Rahmen» sowie die fachlichen Voraussetzungen geschaffen werden, damit Informationen nahtlos ausgetauscht werden können.

Seit Mai 2022 arbeiten das Bundesamt für Gesundheit (BAG) gemeinsam mit dem Bundesamt für Statistik (BFS) an Verbesserungsvorschlägen. Die Umsetzung des Programms soll der Bundesrat bis Ende 2023 beschliessen.

Bundesrat Alain Berset ist seit 2012 als Vorsteher des EDI auch Gesundheitsminister und demnach mit seinen Chefbeamten für die Digitalisierung des Gesundheitswesens zuständig. Wie sich zu Beginn der Corona-Pandemie zeigte, hatten es die Verantwortlichen allerdings in den Vorjahren verpasst, das dringliche Vorhaben voranzutreiben – nicht zuletzt wurden Reformversuche durch Partikularinteressen gebremst und seitens mächtiger Interessenverbände sabotiert.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass die Kantone die Verantwortung für die Gesundheitsversorgung tragen. Bei landesweit wichtigen Vorhaben, wie etwa dem sicheren und effizienten Austausch von medizinischen Daten, bzw. Patientendaten, ist jedoch speziell der Bund gefordert. Denn nur so kann eine zeitnahe Umsetzung gewährleistet werden.

Im Unterschied zu anderen Lebensbereichen sei die Digitalisierung im Gesundheitswesen viel weniger weit fortgeschritten. So müssten zum Beispiel einmal erfasste Daten immer wieder neu angegeben werden und könnten nicht für verschiedene Zwecke genutzt werden.

Mit dem nationalen Programm «DigiSanté» soll bis 2032 der Rückstand der Schweiz in der Digitalisierung des Gesundheitswesens aufgeholt werden, wie das Eidgenössische Departements des Innern (EDI) am Donnerstag mitteilte.

Die Fachleute landauf, landab sind sich einig, dass die digitale Transformation des Gesundheitswesens verschlafen wurde. Nun soll der Bundesrat noch in diesem Jahr den Turbo zünden für die Aufholjagd.

