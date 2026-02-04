Dieses Polizeiauto sorgte in Lausanne für Unruhe

Dieses Polizeiauto sorgt in Lausanne für Unruhe

Auf den Strassen in Lausanne hat ein Polizeiauto mit seltsamem Aussehen Aufmerksamkeit erregt. Die Behörden erklären.

Während die US-Einwanderungsbehörde auf Anordnung des US-Präsidenten verstärkt gegen Menschen ohne Aufenthaltsberechtigung in den Vereinigten Staaten vorgeht, hat ein Polizeiauto in Lausanne die Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Es trug das mittlerweile unglückselige Akronym der Beamten von Donald Trump.

ICE in Lausanne? Bild: Olivier Racine

Auf die Frage nach dem eher beunruhigenden Anblick ihres Fahrzeugs beruhigt die Polizei von Lausanne – die nicht von Donald Trumps Agenten infiltriert wurde:

«Natürlich liegt dieser visuellen Anordnung keinerlei bewusste oder symbolische Absicht zugrunde.» Polizei Lausanne

Es kann aufgeatmet werden. Die Behörden erklären weiter:

«Wenn Personen eine Verbindung zu einer anderen ausländischen Institution hergestellt haben, so ist dies rein zufällig und spiegelt in keiner Weise die Identität, die Aufgaben oder die Werte der Stadtpolizei von Lausanne wider.»

Aber was ist mit dem Auto passiert?

Die Pressestelle der Polizei erklärt uns:

«Das betreffende Fahrzeug hat kürzlich einen Schaden an der hinteren Tür erlitten, der eine Karosseriereparatur erforderte» Polizei Lausanne

Über die Art oder die Ursache des Schadens liegen keine weiteren Informationen vor. Bis zur Reparatur fuhr das Auto daher ohne den seitlichen Schriftzug «Police Lausanne». Die Reparatur sollen laut Behördenangaben am Mittwoch durchgeführt werden.

Eine Frage bleibt offen: Warum wurde dieses Fahrzeug trotz seiner traurig-komischen Aufmachung dennoch auf den Strassen eingesetzt?

«Der punktuelle Einsatz diente ausschliesslich der Sicherstellung der operativen Einsatzbereitschaft.» Polizei Lausanne

Kurz: Man brauchte ein Fahrzeug, also nahm man es. Die Polizei betont, dass dieses Missgeschick intern auch als mahnender Weckruf gedient habe:

«Dieses Ereignis hat dazu beigetragen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Bedeutung des nach aussen getragenen und vom Publikum wahrgenommenen Images zu sensibilisieren – ein Aspekt, dem wir stets besondere Aufmerksamkeit schenken.»

(jah/dag)

