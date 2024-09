Am Flughafen Zürich: Zöllner stossen auf 160 Kilogramm Marihuana

Drei Reisende aus Bangkok haben in der vergangenen Woche nicht nur Ferienerinnerungen oder Geschäftsunterlagen in ihrem Gepäck mitgeführt – Mitarbeitende des Bundesamtes für Zoll- und Grenzsicherheit stiessen in deren Koffern auf rund 160 Kilogramm Marihuana.

Symbolbild: Eine 26-jährige Amerikanerin und ein 27-jährigen Malaysier führten je zwei Koffern mit jeweils rund 47 Kilogramm Marihuana mit sich. Bild: keystone

Die Mitarbeitenden kontrollierten drei verdächtige Transitpassagiere, die nach ihrer Landung in Zürich in andere europäische Destinationen weiterreisen wollten, wie die Kantonspolizei Zürich am Mittwoch mitteilte.

Eine 26-jährige Amerikanerin und ein 27-jährigen Malaysier führten je zwei Koffern mit jeweils rund 47 Kilogramm Marihuana mit sich. Ein 56-jähriger Holländer war mit rund 65 Kilogramm des Krauts unterwegs. Die drei Kontrollierten wurden zunächst der Kantonspolizei übergeben und danach der Staatsanwaltschaft zugeführt. (sda)