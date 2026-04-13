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Patrick Fischer: Impfgegner und Urkundenfälscher

Patrick Fischer, head coach of Switzerland national ice hockey team, looks disappointed as they leave his bench after the second period, during the men&#039;s group A preliminary round game between Ca ...
Patrick Fischer, Cheftrainer der Schweizer Eishockey-NationalmannschaftBild: keystone

Patrick Fischer: Impfgegner und Urkundenfälscher

13.04.2026, 21:2513.04.2026, 21:25
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

Ungewöhnliches öffentliches Geständnis von Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer: Er gibt zu, dass er mit gefälschtem Impfzertifikat zu den Olympischen Spielen von 2022 nach Peking eingereist ist.

Ein Wahnsinn. Die Covid-Vorschriften für die Einreise zu den Spielen in Peking waren extrem streng. Bereits Wochen vor der Abreise wurden online persönliche Gesundheitsdaten eingefordert. Eine Einreise ohne Impfung und mit gefälschtem Zertifikat in ein Land mit einem autoritären System – eigentlich völlig undenkbar. Im Falle einer Entdeckung wären die Folgen unabsehbar gewesen.

Und nun gesteht Patrick Fischer offiziell den damaligen Sündenfall. Juristisch handelt es sich um eine Urkundenfälschung. Einerseits können wir uns so tief, wie wir es vermögen, vor seinem Mut zum Bekenntnis verneigen. Aber andererseits stellt sich eben auch die Frage, ob einer aus persönlichen Befindlichkeiten (die zu respektieren sind) die ganze Olympia-Expedition seines Teams in Frage stellen kann. Es ist offen, welche Folgen es gehabt hätte, wenn der Betrug vor Ort aufgeflogen wäre. Ein Ausschluss des Teams aus dem Turnier ist zumindest nicht vollständig auszuschliessen. Wir wollen nicht grübeln.

Die delikate Angelegenheit zeigt eines: Patrick Fischer ist eben eine aussergewöhnliche Persönlichkeit. Vielleicht ist ja nur einer, der so ins Risiko geht, auch dazu in der Lage, unsere Nationalmannschaft dreimal in den WM-Final zu führen.

Eishockey-Natitrainer Patrick Fischer hat Covid-Zertifikat gefälscht
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Citizen321
13.04.2026 21:29registriert Juli 2018
Integrität und Vorbildfunktion laut SIHF Code of Conduct? Scheinbar gilt Urkundenfälschung bei Fischer als ‚kreative Taktik‘. Peinlich, wenn der Verband seine eigenen Ethik-Regeln nur als unverbindliche Servietten-Notizen betrachtet.
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Yippie
13.04.2026 21:34registriert Februar 2016
Damit hat er sein eigenes Ego über das Interesse des ganzen Teams gestellt. Ich gehe mal davon aus, dass dieses Geständnis zum jetztigen Zeitpunkt nicht ganz freiwillig war und wohl demnächst veröffentlicht worden wäre. So kurz vor der WM so etwas freiwillig publik zu machen, ergibt für mich keinen Sinn.
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besserwisser#99
13.04.2026 21:33registriert September 2019
Untragbar! Wie kann man das Verhalten von Bichsel anprangern und selbst so falsch sein? Alles andere als eine fristlose Kündigung ist nicht zu rechtfertigen.
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