Rekordmeister gegen Titellose: HC Davos und Fribourg ziehen in den Playoff-Final ein

Der HC Davos schlägt die ZSC Lions in der Verlängerung und steht damit im Playoff-Final – dort trifft der Rekordmeister auf Fribourg. Auch Gottéron setzte sich in der Halbfinalserie 4:1 durch und will im 5. Final endlich den ersten Titel.

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Davos – Zürich 2:1 n. V.

Serie 4:1

Der Qualifikationssieger setzte sich gegen den Meister der letzten zwei Jahre überraschend deutlich mit 4:1 Siegen durch. Allerdings war jede Partie umkämpft, auch die fünfte vom Sonntagabend. Nach lediglich je einem Tor im Mitteldrittel erlöste Brendan Lemieux nach nur 65 Sekunden der Verlängerung die grosse Mehrheit der 6547 Fans in der ausverkauften Arena im Landwassertal. Der Kanadier stürzte mit seinem dritten Tor in diesen Playoffs den ZSC ins Verderben.

Für die Zürcher ist es die erste verlorene Playoffserie seit dem Halbfinal vor drei Jahren gegen Biel. Fehlenden Einsatz konnte man den Lions nicht vorwerfen. Sie versuchten viel, hatten ein leichtes optisches Übergewicht, aber die Davoser standen hinten meist sicher. Im ersten Drittel verhinderte noch das Torgehäuse die Eröffnung des Skores. Bereits in der 4. Minute traf Justin Sigrist den Pfosten, auf der anderen Seite waren es Tino Kessler in Unterzahl und Matej Stransky im Powerplay.

Der äusserst aktive Sigrist und der omnipäsente HCD-Captain Stransky waren es denn auch, die im mittleren Abschnitt die Torlampe doch noch aufleuchten liessen. Sigrist traf in der 23. Minute nach einem feinen Pässchen von Nicolas Baechler zum 0:1. Vier Minuten später blieb ein wuchtiger Schuss von Stransky knapp hinter der Torlinie – was nach dem Videostudium auch die Schiedsrichter konstatierten.

Justin Sigrist brachte die Gäste noch in Führung. Bild: keystone

Vorwerfen lassen müssen sich die Zürcher aber mit Sicherheit das schwache Überzahlspiel. In zehn Minuten Powerplay schaute wenig Erbauliches heraus, in der 42. Minute hatte man bei einem Lattenschuss von Denis Holenstein auch etwas Pech. Das Fehlen von Sven Andrighetto und auch wieder Jesper Frödén wirkte sich hier deutlich mehr aus als bei Davos die Verletzung von Verteidiger Michael Fora. ZSC-Topskorer Denis Malgin fand auch in einer neuen Linie mit Vinzenz Rohrer und Willy Riedi nicht aus seiner Torflaute.

Das sagt ZSC-Captain Patrick Geering: «Das Gefühl ist kein unbekanntes. Es ist einfache eine Leere da. Es wäre mehr drin gelegen, wenn wir kaltblütiger auftreten hätten können. Aber wir müssen Davos auch ein Kränzchen winden. Sie haben die ganze Saison schon sehr strukturiert gespielt und wurden dafür belohnt.



Wir hätten in den Special Teams das eine oder andere Tor erzwingen können, aber so sind die Playoffs: Manchmal macht der gegnerische Goalie den Handstand und das war jetzt hier der Fall.»

Davos - ZSC Lions 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0) n.V.

6547 Zuschauer. SR Dipietro/Stolc (SVK), Urfer/Obwegeser.

Tore: 23. Sigrist (Baechler) 0:1. 27. Stransky (Asplund) 1:1. 62. Lemieux 2:1.

Strafen: 5mal 2 Minuten gegen Davos, 3mal 2 Minuten gegen ZSC Lions.

PostFinance-Topskorer: Stransky; Malgin.

Davos: Aeschlimann; Frick, Dahlbeck; Andersson, Jung; Gross, Barandun; Guebey, Minder; Stransky, Ryfors, Lemieux; Aebli, Asplund, Zadina; Frehner, Waidacher, Kessler; Knak, Egli, Parrée.

ZSC Lions: Hrubec; Kukan, Lehtonen; Weber, Marti; Trutmann, Geering; Schwendeler; Rohrer, Malgin, Riedi; Sigrist, Lammikko, Baechler; Balcers, Grant, Denis Hollenstein; Baltisberger, Sundström, Gruber; Schreiber.

Bemerkungen: Davos ohne Corvi, Fora, Gredig, Luca Hollenstein, Nussbaumer (alle verletzt), Claesson, Tambellini und Taponen (alle überzählige Ausländer), ZSC Lions ohne Andrighetto, Bader und Frödén (alle verletzt).

Fribourg – Genf 6:2

Serie 4:1

Fribourg-Gottéron setzt sich in der Westschweizer Halbfinalserie gegen Genève-Servette durch. Mit 6:2 ergattern die Freiburger in Spiel 5 zuhause den entscheidenden vierten Sieg.

Damit wird Fribourg ab nächstem Samstag zum fünften Mal und zum ersten Mal seit 13 Jahren den Playoff-Final bestreiten. Der Gegner im Kampf um den Meistertitel in der 86-jährigen Klubgeschichte wird Qualifikationssieger und Rekordmeister Davos oder Titelverteidiger ZSC Lions sein.

Fribourg-Gottéron - Genève-Servette 6:2 (1:1, 2:1, 3:0)

9372 Zuschauer. SR Wiegand/Lemelin (USA), Francey/Stalder.

Tore: 8. Wallmark (Marchon) 1:0. 18. Pouliot (Le Coultre, Karrer) 1:1. 25. Streule 2:1. 28. Granlund (Vesey, Manninen/Powerplaytor) 2:2. 32. Gerber (Walser, Rathgeb) 3:2. 53. Wallmark 4:2. 56. Bertschy 5:2 (ins leere Tor). 60. (59:37) Sörensen 6:2 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Fribourg-Gottéron, 3mal 2 Minuten gegen Genève-Servette.

PostFinance-Topskorer: Borgström; Granlund.

Fribourg-Gottéron: Berra; Rathgeb, Kapla; Seiler, Streule; Jecker, Nemeth; Johnson; Bertschy, Borgström, Biasca; Sörensen, Wallmark, Marchon; Gerber, De la Rose, Reber; Sprunger, Walser, Dorthe; Nicolet.

Genève-Servette: Mayer; Rutta, Berni; Saarijärvi, Chanton; Karrer, Le Coultre; Sutter; Puljujärvi, Manninen, Granlund; Bozon, Jooris, Vesey; Ignatavicius, Pouliot, Hischier; Praplan, Verboon, Noah Rod; Miranda.

Bemerkungen: Fribourg-Gottéron ohne Schmid, Glauser, Sprunger (alle verletzt), Arola, Ljunggren, Rau und Rattie (alle überzählige Ausländer). Genève-Servette ohne Richard (verletzt) und Brassard (überzähliger Ausländer). Genève-Servette von 55:15 bis 55:47 und 56:08 bis 59:37 ohne Torhüter. (nih/sda)