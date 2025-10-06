wechselnd bewölkt13°
Luzern: Abschaltung im Unterwerk Steghof war Grund für Stromausfall

Der Bahnhof Luzern
Eine Sicherheitsabschaltung im Unterwerk Steghof hat am Montagmorgen in Teilen der Stadt Luzern zu einem Stromunterbruch geführt.Bild: Stefan Welzel

Stromausfall in Teilen der Stadt Luzern: Jetzt ist der Grund bekannt

06.10.2025, 16:2106.10.2025, 16:25

Eine Sicherheitsabschaltung im Unterwerk Steghof hat am Montagmorgen in Teilen der Stadt Luzern zu einem Stromunterbruch geführt. Dieser dauerte rund 35 Minuten.

Vorübergehend ohne Strom auskommen mussten linksufrige Quartiere. EWL Energie Wasser Luzern AG nannte am Montagnachmittag in einer Mitteilung die Gebiete Bahnhof, Hirschmatt-Kleinstadt, Allmend-Obergrund, Neustadt, Sternmatt-Hochrüti, Matthof-Langensand und Unterlachen-Tribschen.

Der Strom fiel gemäss der Mitteilung um 8:50 Uhr aus. Nach knapp 35 Minuten sei die Störung behoben und die städtische Stromversorgung wieder stabil gewesen, teilte EWL mit.

Ursache des Stromunterbruchs sei eine Schutzauslösung im Unterwerk Steghof gewesen, teilte EWL mit. Zu dieser sei es gekommen, als dort eine externe Firma Wartungsarbeiten an der Hochspannungsschaltanlage durchgeführt habe.

Zu einer Schutzauslösung kommt es gemäss EWL, wenn ein Gerät im System einen Fehler erkennt. Dann werden zum Schutz von Personen und Geräten alle Schaltfelder automatisch ausgeschaltet. (sda)

Der Strom fliesst wieder in Luzern - der Grund für den Ausfall ist weiter unklar
