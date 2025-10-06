In einem Teil der Stadt Luzern ist am Montagmorgen für rund 45 Minuten der Strom ausgefallen. Bild: Stefan Welzel

Der Strom fliesst wieder in Luzern - der Grund für den Ausfall ist weiter unklar

In einem Teil der Stadt Luzern ist am Montagmorgen für rund 45 Minuten der Strom ausgefallen. Nach Angaben von EWL Energie Wasser Luzern AG betraf die Störung den linksufrigen Teil der Stadt.

EWL-Sprecher Fabian Kreienbühl sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Störung sei um 08:45 Uhr aufgetreten. Sie sei gegen 09:30 Uhr wieder behoben gewesen.

Ein Watson-Leser berichtete, wie es am Bahnhof in Luzern plötzlich dunkel wurde – mitten beim Bezahlen an einer Self-Checkout-Kasse.

Demnach funktionierte nichts mehr: Die Kassen fielen aus, die Rolltreppen blieben stehen. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen. Die Trolleybusse mussten von der Stromleitung abgehängt werden und ihre Fahrt mit Benzinmotoren fortsetzen.

Betroffen vom Stromausfall waren die linksufrigen Quartiere von der Kleinstadt bis Schönbühl. Der Grund der Störung ist noch nicht bekannt. (ome/sda/fak)