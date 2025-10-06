bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Energie

Der Strom fliesst wieder in Luzern - der Grund für den Ausfall ist weiter unklar

Der Bahnhof Luzern
In einem Teil der Stadt Luzern ist am Montagmorgen für rund 45 Minuten der Strom ausgefallen.Bild: Stefan Welzel

Der Strom fliesst wieder in Luzern - der Grund für den Ausfall ist weiter unklar

06.10.2025, 09:2606.10.2025, 09:56

In einem Teil der Stadt Luzern ist am Montagmorgen für rund 45 Minuten der Strom ausgefallen. Nach Angaben von EWL Energie Wasser Luzern AG betraf die Störung den linksufrigen Teil der Stadt.

EWL-Sprecher Fabian Kreienbühl sagte auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA, die Störung sei um 08:45 Uhr aufgetreten. Sie sei gegen 09:30 Uhr wieder behoben gewesen.

Ein Watson-Leser berichtete, wie es am Bahnhof in Luzern plötzlich dunkel wurde – mitten beim Bezahlen an einer Self-Checkout-Kasse.

Demnach funktionierte nichts mehr: Die Kassen fielen aus, die Rolltreppen blieben stehen. Auch der öffentliche Verkehr war betroffen. Die Trolleybusse mussten von der Stromleitung abgehängt werden und ihre Fahrt mit Benzinmotoren fortsetzen.

Betroffen vom Stromausfall waren die linksufrigen Quartiere von der Kleinstadt bis Schönbühl. Der Grund der Störung ist noch nicht bekannt. (ome/sda/fak)

Mehr News aus Luzern:

Stadt Luzern lehnt Schaffung von autofreien Quartieren ab
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
13
Meistgelesen
1
Demenz-Verdacht bei Donald Trump – und die Google-KI schweigt lieber dazu
2
Vollmond im Oktober ist der erste Supermond des Jahres
3
Weshalb U-Boote Piratenflaggen hissen
4
Trump trollt die Demokraten mit KI-Videos – jetzt schlägt Colbert zurück
5
Odermatt hat einen Weg gefunden, die Karbonschoner-Regel zu umgehen
Meistkommentiert
1
SVP könnte erstmals die 30-Prozent-Marke knacken – in der «Arena» zeigt sich, weshalb
2
Das sind die Schweizer Katzen-Hotspots – so viele leben in deiner Gemeinde
3
Russland geht das Benzin aus: Leere Zapfsäulen könnten zum Sturz von Putin führen
4
SVP laut Umfrage auf über 30 Prozent – nun spricht Blocher vom 3. Sitz im Bundesrat
5
«Seid ihr heute nicht so gesprächig?» Darum gehe ich nie mehr ins Pilates
Meistgeteilt
1
Selenskyj: Putin lacht über den Westen ++ Russland greift mit Drohnen und Raketen an
2
Merz telefoniert mit Netanjahu +++ Islamische Länder begrüssen Trump-Plan für Gaza
3
Wie der FC Trump das schöne Spiel zerstört
4
Hamas will nach eigenen Angaben Delegation nach Kairo schicken
5
Jetzt gehen die Dänen mit Schrotflinten auf Drohnenjagd
«Putin spielt mit seiner Diplomatie gegenüber Trump ein sehr gefährliches Spiel»
Russland intensiviert seine hybriden Angriffe auf den Westen. Daniel Möckli, Experte für Sicherheitspolitik an der ETH Zürich, über Drohnen, Putins Kriegsstrategie und die Verteidigungsfähigkeit der Schweiz.
Mehrere Nato-Staaten registrierten in den vergangenen Wochen Verletzungen ihrer Lufträume durch – teils mutmasslich, teils bestätigt – russische Drohnen. Handelt es sich dabei um ein neues Ausmass der Bedrohung?
Daniel Möckli: Die russische Bedrohung rückt näher an Europa, ja, aber sie wird auch stärker wahrgenommen. Der eigentliche Epochenwechsel geschah jedoch mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022. In den letzten Wochen hat sich die Sicherheitslage nicht markant verschlechtert, aber die Nervosität nimmt zu. Hier am Center for Security Studies der ETH analysieren wir Russlands Kriegsstrategie in einem grösseren Kontext, nicht anhand einzelner Ereignisse wie der jüngsten Drohnen-Vorfälle. Russland ist seit der Annexion der Krim im Jahr 2014 ein Brennpunkt.
Zur Story