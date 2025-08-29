freundlich14°
DE | FR
burger
Schweiz
Energie

EKZ senken die Stromtarife 2026 um durchschnittlich 11 Prozent

The logo of the electric utilities of the Canton of Zurich (EKZ) on the outer wall of a battery containers composing a battery module, pictured during the testing phase in Volketswil, Switzerland, on ...
Der Hauptgrund für die Tarifsenkungen seien die gesunkenen Beschaffungskosten aufgrund tieferer Marktpreise für Energie, heisst es vom Unternehmen.Bild: KEYSTONE

EKZ senken die Stromtarife 2026 um durchschnittlich 11 Prozent

29.08.2025, 08:4629.08.2025, 08:46
Mehr «Schweiz»

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) senken die Strompreise per 2026 um durchschnittlich 11 Prozent. Dies entlastet einen durchschnittlichen Haushalt im kommenden Jahr um rund 90 Franken.

Der Hauptgrund für die Tarifsenkungen seien die gesunkenen Beschaffungskosten aufgrund tieferer Marktpreise für Energie, schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung vom Freitag.

Weiter teilten die EKZ mit, dass der Hoch- und Niedertarif für die gelieferte Energie ab 2026 wegfalle und durch einen Einheitstarif mit saisonaler Differenzierung abgelöst werde. Dieser ändere quartalsweise.

Neu bieten die EKZ zudem einen Wahltarif für dynamische Netznutzungs- und Energietarife an. Dynamische Tarife seien ein wichtiger Hebel für die Entlastung des Stromnetzes, schreiben die EKZ. (sda)

Mehr News aus Zürich:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
«Nur noch krank!» – am ESAF kosten zwei Nächte im Wohnwagen 2500 Franken
2
Bock auf ein bisschen Freude? Hier gibt es Spass en masse!
3
Eklat in der Hockey-Justiz: Ryan Gardner muss nach Skandal-Entscheid gehen
4
Dieser junge Schweizer hat mit einem Sprung von einer Klippe einen Weltrekord gebrochen
5
Gemachte Deals scheinen wertlos: Trump droht der EU und China bereits mit neuen Zöllen
Meistkommentiert
1
Xavi nach London – aber nicht zu Chelsea +++ Woltemade heute beim Medizintest
2
Tödliche Polizeieinsätze im Kanton Waadt – Bericht wirft neues Licht auf Tod von «Nzoy»
3
Fahrausweis, Alkoholkauf: So verändert die E-ID unseren Alltag
4
Wick wechselt innerhalb der Liga ++ Lugano verpflichtet Stanley-Cup-Sieger
5
War dein Name im Trend? Finde es mit unserem Namenstool heraus
Meistgeteilt
1
USA beenden Zollfreiheit für Pakete aus aller Welt
2
US-Regierung genehmigt Waffenverkauf an Ukraine
3
Du hast keine Ahnung von Schwingen? Der watson-Sport-Chef gibt dir Nachhilfe
4
Eine Regenwalze zieht über die Schweiz: Hier wird es heute besonders nass
5
FIFA verliert Millionen-Klage gegen Blatter +++ Hockey-Frauen schlagen Schweden klar
Studium, Kosmetik, Ost-West-Achse: Das wird im September wichtig
Ob gesperrte Bahnstrecken, Abstimmung oder Start in die Halloween-Saison des Europa-Parks: Im September gibt es wieder einiges, das du dir im Kalender eintragen solltest. Ein Überblick über die wichtigsten Änderungen.
Im September starten die Hochschulen in ihre neuen Semester. Ausländische Studierende müssen dafür an der ETH und an der EPFL in Lausanne deutlich mehr bezahlen. Statt wie bisher 730 Franken zahlen sie neu 2190 Franken Studiengebühren. Das gilt aber nur für jene, die frisch mit dem Studium beginnen.
Zur Story