Axpo will das AKW Beznau in den Jahren 2032 und 2033 stilllegen

Axpo will das AKW Beznau bis 2033 stilllegen

Die Axpo konkretisiert die Stilllegung des AKW Beznau: Die Reaktoren des Kernkraftwerks sollen in den Jahren 2032 und 2033 abgestellt werden. Die Gründe für die Abschaltung der dannzumal 64-jährigen Meiler nennt der Energiekonzern in einer Mitteilung.

Samuel Thomi / ch media

Jetzt ist klar, wann das älteste Kernkraftwerk der Welt vom Netz gehen soll: In den Jahren 2032 (Block 2) und 2033 (Block 1) werden die Meiler des AKW Beznau definitiv abgeschaltet. Das teilt die Axpo als deren Betreiberin am Donnerstag mitteilt. Bis dahin sollen 350 Millionen Franken in die Nachrüstung der rund 55 Jahre alten Kraftwerke investiert werden.

Der Energiekonzern Axpo will seine beiden Reaktoren im Kernkraftwerk Beznau in den Jahren 2032 und 2033 abstellen. Bild: keystone

Dieser Entscheid sei «unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Verantwortung sowie aufgrund von technischen, organisatorischen, regulatorischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten» gefallen, heisst es in der Mitteilung vom Donnerstag weiter. Der Energiekonzern im Besitz der Kantone und Kantonswerke der Nordostschweiz steigt damit teilweise aus der Kernenergie aus. Er bleibt jedoch Mehrheitsaktionärin des weiteren Aargauer AKW Leibstadt und Minderheitsaktionärin beim Solothurner AKW Gösgen.

Noch längerer Langzeitbetrieb ist vom Tisch

Der nun veröffentlichte Zeitplan für die Stilllegung der beiden Reaktoren in Beznau entspricht damit in etwa den bisher kommunizierten Absichten der Axpo. Noch vor zwei Jahren liess sich ein Sprecher mit den Worten zitieren, man gehe «von einer Betriebszeit von rund 60 Jahren aus».

Das hätte bedeutet, dass die Reaktoren 2029 respektive 2031 abgestellt werden. Dann wurde zwischenzeitlich spekuliert, Axpo könnte Beznau sogar bis ins Jahr 2038 weiter laufen lassen. Noch im vergangenen Frühjahr hatte der Energiekonzern dann erklärt, er lasse abklären, ob Beznau auch deutlich länger als 60 Jahre betrieben werden könnte. Daraus wird nun aber nichts.

Die Abschaltung des AKW Beznau wird damit der zweite Rückbau eines Kernkraftwerks in der Schweiz. Bereits vor elf Jahren hatte der bernische Energiekonzern BKW entschieden, sein AKW Mühleberg aus wirtschaftlichen Gründen 2019 stillzulegen.

Bundesrat will AKW-Neubauverbot lockern

Dies war nicht zuletzt eine Folge des von Bundesrat, Parlament und Stimmvolk beschlossenen Ausstieges aus der Kernenergie im Nachgang zur AKW-Katastrophe in Fukushima. Seither – und noch weitere sieben Jahre – wird vor den Toren der Stadt Bern der erste Kernmeiler der Schweiz zurückgebaut.

Seither hat das Stimmvolk den Ausstieg aus der Kernenenergie mehrfach bestätigt, zuletzt im vergangenen Sommer mit dem deutlichen Ja zum Stromgesetz. Doch kurz darauf hat der Bundesrat auf Antrag von Energieminister Albert Rösti entschieden, das Neubauverbot für Kernkraftwerke in der Schweiz wieder lockern zu wollen. Dies indem das von bürgerlichen Politikern kritisierte Technologieverbot im Energiestrategie wieder aufgehoben werden soll.

Darauf pocht nicht zuletzt die hängige Volksinitiative «Jederzeit Strom für alle – Blackout stoppen» von Kernkraft-Befürwortern. Bundesrat Rösti will ihnen mit der Lockerung des Energiegesetzes einen Gegenvorschlag schmackhaft machen. Den definitiven Vorschlag dazu muss der Bundesrat an einer seiner nächsten Sitzungen allerdings erst noch verabschieden.

(aargauerzeitung.ch)