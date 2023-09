Rund 1000 Personen demonstrieren gegen Geothermieprojekt im Jura

In Delsberg JU haben rund 1000 Personen gegen ein Geothermieprojekt demonstriert. Sie forderten den sofortigen Stopp des in der Schweiz am weitesten fortgeschrittenen Tiefengeothermieprojekts in der jurassischen Gemeinde Haute-Sorne.

Protestkundgebung am Samstag in Delémont. Bild: keystone

Aufgerufen zur Demonstration hatte die Vereinigung «Citoyens responsables du Jura». Das Projekt bringe Gefahren für die Bevölkerung und schade der Gesundheit, so ihre Meinung.

«Wir wollen der Regierung zeigen, dass das Volk immer zahlreicher gegen dieses Projekt ist und dass es angehört werden muss», sagte der Präsident der Vereinigung Jack Aubry gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Ziel des Projekts ist es, Strom für rund 6000 Haushalte zu produzieren. Dafür soll rund fünf Kilometer in die Tiefe gebohrt werden. Die Gesteinsschichten sind in dieser Tiefe deutlich wärmer. Später soll in Röhren kaltes Wasser nach unten und warmes nach oben gepumpt werden.

