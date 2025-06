BKW verzichtet auf alpine Solaranlage Tschingel

Die BKW verzichtet auf die alpine Solaranlage Tschingel in Schattenhalb BE. Das gab der Energiekonzern am Donnerstag bekannt. Die BKW will sich stattdessen auf das Solarprojekt Mont Sol im Berner Jura konzentrieren.

Mehr folgt in Kürze ...

(sda)