Nebel15°
DE | FR
burger
Schweiz
Energie

Heute wird bekannt, wie viel dein Strom nächstes Jahr kostet

Heute wird bekannt, wie viel dein Strom nächstes Jahr kostet

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission informiert an diesem Dienstag an einer Medienkonferenz in Bern über die Stromtarife im kommenden Jahr.
09.09.2025, 06:2709.09.2025, 06:27
Mehr «Schweiz»

Im vergangenen Jahr hatte sie eine mittlere Senkung der Strompreise für 2025 um zehn Prozent kommuniziert.

Stromleitung in Gudo, Tessin (vorher/nachher)
Eine Stromleitung im Tessin.Bild: Kanton Tessin

Auch was 2026 angeht, gibt es Anzeichen für eine Entspannung: In einer Umfrage des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) bei ihren Mitgliedern im Juli habe die Mehrheit der Unternehmen Tarifsenkungen angegeben. Grund dafür seien sinkende Preise auf dem Strommarkt.

Von den 318 vom Verband angeschriebenen Unternehmen hätten im Sommer aber lediglich 25 ihre absoluten Stromtarife für 2026 angegeben, hiess es. Im Median sinken deren Tarife zwischen drei und vier Prozent. Auch weitere Unternehmen hätten sinkende Tarife angekündigt, aber ohne diese genau beziffern zu können.

Darauf hin deuten auch aktuelle Meldungen verschiedener Elektrizitätsunternehmen. So haben unter anderem der Zuger Energieversorger WWZ, die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich und die BKW Energie AG bis zu den Industriellen Werken Basel Strompreissenkungen von 1 bis 26 Prozent angekündigt.

Auf der anderen Seite wurden aber auch Preiserhöhungen kommuniziert. So will der Zentralschweizer Energiekonzern CKW seine Stromtarife für Privatkunden im kommenden Jahr um rund 19 Prozent erhöhen. Diese Erhöhung führt der Energieversorger auf veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und gestiegene Kosten für die Ausgleichsenergie zurück. Um fünf Prozent wird auch Energie Wasser Bern die Stromtarife im kommenden Jahr erhöhen. (sda)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
«Trump geht es nur um ein einziges Ziel»
3
Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des Seal Team 6 in Nordkorea scheiterte
4
SRF-Comedian Büsser: «Seit diesem Shitstorm habe ich eine Schere im Kopf»
5
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
Meistkommentiert
1
YB-Goalie von Ballmoos wechselt in der Schweiz +++ Däne Hjulmand neuer Leverkusen-Trainer
2
Ukraine hat Gebiete zurückerobert +++ Selenskyj: Putin stellt Welt auf Probe
3
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
4
Gegner toben wegen Röstis Tempo-30-Plänen – das sagt der Demokratieforscher
5
«Er schickt ‹🔥🔥🔥› irgendwelchen Influencerinnen»
Meistgeteilt
1
Neue Hauptdarsteller in der Hockey-Saga Ambri-Piotta
2
Kultfigur Walter Frosch spielt mit einem Zigarettenpäckchen im Stutzen
3
US-Regierung kündigt «Blitz»-Einsatz in Chicago an +++ Stadt und Gouverneur wehren sich
4
U21-Nati gewinnt Test gegen Albanien +++ Urs Kessler ist neuer Chef beim Eishockey-Verband
5
Die Schweiz hört nach Winterthur auf? Dann kennst du diese 8 Dinge nicht
Bäckerei Limmatbeck schliesst alle Filialen – 55 Mitarbeiter betroffen
Die Bäckerei Limmatbeck hat alle Filialen per sofort geschlossen. Dies teilte die Bäckerei selbst über ihre Website und via Instagram mit.
Zur Story