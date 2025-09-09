Heute wird bekannt, wie viel dein Strom nächstes Jahr kostet

Die Eidgenössische Elektrizitätskommission informiert an diesem Dienstag an einer Medienkonferenz in Bern über die Stromtarife im kommenden Jahr.

Im vergangenen Jahr hatte sie eine mittlere Senkung der Strompreise für 2025 um zehn Prozent kommuniziert.

Auch was 2026 angeht, gibt es Anzeichen für eine Entspannung: In einer Umfrage des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen (VSE) bei ihren Mitgliedern im Juli habe die Mehrheit der Unternehmen Tarifsenkungen angegeben. Grund dafür seien sinkende Preise auf dem Strommarkt.

Von den 318 vom Verband angeschriebenen Unternehmen hätten im Sommer aber lediglich 25 ihre absoluten Stromtarife für 2026 angegeben, hiess es. Im Median sinken deren Tarife zwischen drei und vier Prozent. Auch weitere Unternehmen hätten sinkende Tarife angekündigt, aber ohne diese genau beziffern zu können.

Darauf hin deuten auch aktuelle Meldungen verschiedener Elektrizitätsunternehmen. So haben unter anderem der Zuger Energieversorger WWZ, die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich und die BKW Energie AG bis zu den Industriellen Werken Basel Strompreissenkungen von 1 bis 26 Prozent angekündigt.

Auf der anderen Seite wurden aber auch Preiserhöhungen kommuniziert. So will der Zentralschweizer Energiekonzern CKW seine Stromtarife für Privatkunden im kommenden Jahr um rund 19 Prozent erhöhen. Diese Erhöhung führt der Energieversorger auf veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen und gestiegene Kosten für die Ausgleichsenergie zurück. Um fünf Prozent wird auch Energie Wasser Bern die Stromtarife im kommenden Jahr erhöhen. (sda)