wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Schweiz
EU

Illegale Arzneimittel-Sendungen kommen zunehmend aus der EU

Illegale Arzneimittel-Sendungen kommen zunehmend aus der EU

16.02.2026, 09:5216.02.2026, 09:52

Illegale Arzneimittelsendungen in die Schweiz kommen zunehmend aus der EU. Wurden 2022 noch 9 Prozent aller von den Behörden bearbeiteten Pakete in einem EU-Land aufgegeben, waren es im vergangenen Jahr bereits 40 Prozent.

Aufgegeben worden waren die Pakete vor allem in Frankreich und in Deutschland, wie das Heilmittelinstitut Swissmedic am Montag schrieb. Gleichzeitig seien die Anteile der Sendungen aus Indien und Osteuropa zurückgegangen. Das Heilmittelinstitut warnt vor Risiken für die Gesundheit.

Swissmedic stellte fest, dass ausländische Anbieter als vermeintliche Schweizer Online-Apotheke operieren. Konsumentinnen und Konsumenten würden so gezielt getäuscht, hiess es.

Trotz einem Anstieg um 17 Prozent gegenüber 2024 blieb die Zahl der illegalen Arzneimittelsendungen in etwa stabil. Sendungen mit Erektionsförderern waren nach wie vor am häufigsten. Zunehmend wurden aber auch Sendungen mit Mitteln gegen Haarausfall und Hormonen festgestellt. (hkl/sda)

Novartis baut ab, Lonza baut aus: Hoffnung für geschasste Mitarbeitende
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Schweizer Wirtschaft wächst im vierten Quartal wieder leicht
Die Schweizer Wirtschaft hat sich im Schlussquartal 2025 etwas von den Folgen des US-Zollhammers erholt. Dies zeigt sich am Bruttoinlandprodukt (BIP), das im vierten Quartal auf bereinigter Basis zum Vorquartal real um 0,2 Prozent gestiegen ist.
Zur Story