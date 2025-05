In Basel ist am Sonntagnachmittag der Startschuss für den Eurovision Song Contest (ESC) gefallen. Das einwöchige Ereignis ist somit eröffnet. Für die Zeremonie wurde der bislang längste türkisfarbene Teppich der ESC-Geschichte ausgerollt.



Die 37 Delegationen, welche die jeweiligen teilnehmenden Länder am ESC vertreten - dazu gehören auch die ESC-Acts -, starteten beim Basler Rathaus ihre Parade. Unter anderem begrüsste Basels Regierungspräsident Conradin Cramer die Delegationen am frühen Nachmittag vor der Menschenschar, die es in die Innenstadt gezogen hat.



Den Weg durch die Stadt zum Eurovision Village beim Messeareal legen die ESC-Acts und ihre Entouragen am Nachmittag mit Oldtimer-Trams und -Bussen zurück. Begleitet wird der Umzug von viel Sound, welcher der Eröffnungsfeier lokales Flair verleiht, etwa mit Guggenmusiken und Basler Fasnachtscliquen.



Angekommen beim Eurovision Village werden die Delegationen auf einer grossen Bühne von Zuschauenden in Empfang genommen. (sda)