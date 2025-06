Sandra Studer und Hazel Brugger performen den Song zum ersten Mal im Halbfinale. Bild: keystone

«Made in Switzerland» – bald kann man den ESC-Song streamen

Der Song der Moderatorinnen begeisterte am ESC. Ab Freitag kann man ihn auf Spotify streamen.

Am ESC-Halbfinale in Basel performten die Moderatorinnen Hazel Brugger und Sandra Studer die Musical Einlage «Made in Switzerland».

Der Song handelt von meist alltäglichen Dingen, die in der Schweiz erfunden wurden. Wie zum Beispiel die Knoblauchpresse oder die Demokratie oder eben auch der ESC selbst.

Nun hat Yves Schifferle, der Hauptproduzent des ESC in Basel, verkündet, dass der Song veröffentlicht wird. Er habe die Fans gehört und man lasse es geschehen, schreibt der Produzent auf Instagram.

Diesen Freitag, am 6. Juni 2025, erscheint «Made in Switzerland» auf der Streamingplattform Spotify und auf Apple Music.