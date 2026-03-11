ESC
So klingt der neue Schweizer ESC-Song von Veronica Fusaro
Nun ist es offiziell: «Alice» heisst der Song, mit dem Veronica Fusaro im Mai die Schweiz am 70. Eurovision Song Contest vertreten wird.
Die Thunerin veröffentlichte das Lied bereits im vergangenen Jahr. Es ist Teil ihres aktuellen Albums «Looking for Connection», das am 24. Oktober 2025 erschienen ist.
Laut der ESC-Regeln ist es erlaubt, ein bereits veröffentlichtes Lied zum ESC zu schicken. Der Beitrag darf nur nicht vor dem 1. September des Vorjahres erschienen sein. (hkl)