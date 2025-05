Zoë Më singt den Song «Voyage». Bild: keystone

ESC

Das ist die ESC-Startliste und Reihenfolge

In dieser Woche ist es endlich so weit, denn der Eurovision Song Contest in der Schweiz hat begonnen. An drei Tagen treten die ESC-Acts vor aller Welt auf. Wer wann welchen Song singt, siehst du in der Übersicht.

Gestern begann der ESC 2025 in Basel mit einer grossen Parade der 37 Delegationen. Nun ist auch klar, welcher Act an welchem Datum singt. Die Startliste und die Reihenfolge jedes Tages siehst du in der Übersicht.

1. Halbfinale

Das Halbfinale findet am 13. Mai statt. Folgende Länder treten in dieser Reihenfolge an:

Island: VÆB mit dem Song «Róa» Polen: Justyna Steczkowska mit dem Song «Gaja» Slowenien: Klemen mit dem Song «How Much Time Do We Have Left» Estland: Thommy Cash mit dem Song «Espresso Macchiato» Ukraine: Ziferblat mit dem Song «Bird of Pray» Schweden: Kaj mit dem Song «Bara bada bastu» Portugal: NAPA mit dem Song «Deslocado» Norwegen: Kyle Alessandro mit dem Song «Lighter» Belgien: Red Sebastian mit dem Song «Strobe Lights» Aserbaidschan: Mamagama mit dem Song «Run With U» San Marino: Gabry Ponte mit dem Song «Tutta l’Italia» Albanien: Shkodra Elektronike mit dem Song «Zjerm» Niederlande: Claude mit dem Song «C'est la vie» Kroatien: Marko Bošnjak mit dem Song «Poison Cake» Zypern: Theo Evan mit dem Song «Shh»

Schwedens Vertretung Kaj soll laut Wettquoten gute Chancen auf den Sieg haben. Bild: eurovision.tv

2. Halbfinale

Das Halbfinale findet am 15. Mai statt. An diesem Tag sind diese Länder dabei:

Australien: Go-Jo mit dem Song «Milkshake Man» Montenegro: Nina Žižić mit dem Song «Dobrodošli» Irland: Emmy mit dem Song «Laika Party» Lettland: Tautumeitas mit dem Song «Bur man laimi» Armenien: Parg mit dem Song «Survivor» Österreich: JJ mit dem Song «Wasted Love» Griechenland: Klavdia mit dem Song «Asteromata» Litauen: Katarsis mit dem Song «Tavo Akys» Malta: Miriana Conte mit dem Song «Serving» Georgien: Mariam Shengelia mit dem Song «Freedom» Dänemark: Sissal mit dem Song «Hallucination» Tschechien: Adonxs mit dem Song «Kiss Kiss Goodbye» Luxemburg: Laura Thorn mit dem Song «La Poupée monte le son» Israel: Yuval Raphael mit dem Song «New Day Will Rise» Serbien: Princ mit dem Song «Mila» Finnland: Erika Vikman mit dem Song «Ich komme»

Miriana Conte wollte ihren Song zuerst «Kant» nennen. Bild: instagram/mirianaconte

Finale

Beim Finale am 17. Mai ist die Schweiz schon gesetzt. Auch die Big-Five-Länder Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Italien und Spanien sind automatisch dabei. Die Startreihenfolge der Kandidatinnen und Kandidaten wird nach dem zweiten Halbfinale festgelegt.

Schweiz : Zoë Më mit dem Song «Voyage»

: Zoë Më mit dem Song «Voyage» Deutschland : Abor & Tynna mit dem Song «ballern»

: Abor & Tynna mit dem Song «ballern» Grossbritannien : Remember Monday mit dem Song «What The Hell Just Happened? »

: Remember Monday mit dem Song «What The Hell Just Happened? » Frankreich : Louane mit dem Song «Maman»

: Louane mit dem Song «Maman» Italien : Lucio Corsi mit dem Song «Volevo essere un duro»

: Lucio Corsi mit dem Song «Volevo essere un duro» Spanien: Melody mit dem Song «Esa diva»

