Der Autoverlad am Furka und Lötschberg bleibt eingestellt, zumal auch die Zufahrt zu den Verladestationen derzeit nicht möglich ist. Namentlich gesperrt wurde unter anderem die Strasse zwischen Goppenstein und Gampel-Steg. Gesperrt sind derzeit auch die Hauptstrassen zu den Ferienorten Saas Fee und Saas Grund, Zermatt, Zinal und Arolla (VS). Aufgrund der Lawinengefahr gab das Skigebiet Les Marécottes bekannt, dass es für den Rest des Tages geschlossen bleibt. In Orsières gelten für mehrere Gebiete, die am Montagmorgen evakuiert werden mussten, bis auf Weiteres und mindestens bis Mittwoch dieselben Anweisungen. Weiter gab auch das Skigebiet Grächen bekannt, dass es aufgrund starker Winde am Dienstag geschlossen bleibe. Aktuell ist auch die Seestrecke der Klöntalerstrasse zwischen Rhodannenberg und Vorauen im Kanton Glarus aufgrund der Lawinengefahr gesperrt, wie aus einer Meldung auf der nationalen Alarm-App Alertswiss hervorgeht. Die Sperrung werde «bis auf weiteres» aufrecht bleiben, hiess es.
Extremwetter
Höchste Lawinen-Gefahrenstufe in Teilen des Wallis +++ Erhebliche Verkehrseinschränkungen
Kräftiger Schneefall und stürmischer Wind sorgen Anfang Woche in den Alpen für eine heikle Lawinensituation. Im Liveticker erfährst du alles zur aktuellen Wetterlage in der Schweiz.
- Der kräftige Schneefall in der Schweiz lässt die Gefahr von Lawinen weiter ansteigen. Für viele Teile der Alpen spricht der Bund eine Warnung aus.
- Der Bund hat für Teile des Wallis wegen akuter Lawinengefahr gar die höchste Gefahrenstufe ausgerufen. Es kommt zu erheblichen Vekehrseinschränkungen.
- Viel Neuschnee gibt es auch in anderen Teilen der Schweiz, insbesondere in den Bergregionen.
9:15
Autoverlad am Furka und Lötschberg eingestellt
9:13
Verkehrsprobleme wegen des Wintereinbruchs in den Bergen halten an
Nach wie vor sind viele Strassen in den Schweizer Alpenregionen wegen der anhaltenden Lawinengefahr gesperrt. Besonders betroffen ist das Wallis, wo am Dienstagmorgen denn auch die höchste Lawinengefahrenstufe ausgerufen wurde. Auf gewissen Strecken sorgte auch die eingeführte Schneekettenpflicht für Staus und Störungen des Verkehrsflusses. Das betreffe aktuell etwa die Brünigpass-Strecke der A8 zwischen Sarnen OW und Brienz BE, teilte der Verkehrsinformationsdienst Viasuisse am Dienstagmorgen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Ansonsten habe sich die Verkehrssituation auf den Strassen seit dem Montag nicht gross geändert.
8:49
Gefahrenstufe 5 ist sehr selten
Dass der Bund für eine Region die höchste Gefahrenstufe ausruft, ist sehr selten. Gemäss dem Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SFL) wird die höchste Lawinengefahrenstufe in nur 0,1 Prozent aller Wintertage herausgegeben. (ome)
8:38
In diesen Teilen des Wallis droht die höchste Gefahr
Der Bund hat für Teile des Wallis wegen akuter Lawinengefahr die höchste Gefahrenstufe ausgerufen. Dies gilt für die Gebiete Val d'Entremont-Val Ferret, Emosson, Conthey-Fully, Montana, Leukerbad - Lötschental, Riederalp und Konkordia. Der Bund ruft die Bevölkerung auf, die Sperrungen zu beachten. Verkehrswege und Siedlungen können akut gefährdet sein. (ome)
8:18
Höchste Gefahrenstufe im Wallis – Bund warnt vor Lawinen
Der kräftige Schneefall in der Schweiz lässt die Gefahr von Lawinen weiter ansteigen. Für viele Teile der Alpen spricht der Bund eine Warnung aus. Für Teile des Wallis gilt gar die höchste Alarmstufe (sehr grosse Gefahr). In den dunkelrot markierten Gebieten sind «viele sehr grosse und spontane Lawinen zu erwarten», heisst es. Der Bund empfiehlt deshalb, auf Schneesport abseits geöffneter Pisten und Routen zu verzichten. Zudem könnten Lawinen auch ausserhalb der bekannten Lawinenzüge vorstossen, schreibt der Bund. (ome)
7:46
Loipen geschlossen
Feriengäste im Goms brauchen viel Geduld. Im Langlaufparadies ist wegen der Lawinengefahr aktuell nur eine von 36 Loipen geöffnet. Auch die Skilifte in der Region sind geschlossen. (cma)
6:31
Wegen Lawinenrisiko: Kantonsstrasse im Saas-Tal gesperrt
Wegen des derzeit erhöhten Lawinenrisikos wird auch die Kantonsstrasse zwischen Saas-Balen und Stalden gesperrt. Dies teilte die Gemeinde Saas-Fee auf ihrer Webseite mit. Alle Dörfer ab Saas-Balen sind damit vorerst nicht per Auto erreichbar, auch Tourismusdestination Saas-Fee. Die Sperre dauert vom Montagabend um 20 Uhr bis auf unbestimmte Zeit. Das nächste Update will die Gemeinde am Dienstagmittag liefern. (con)
6:27
Weiter Einschränkungen im Wallis
Nach der Entgleisung des Zuges in Goppenstein VS kommt es in der Region zu weiteren Einschränkungen aufgrund des Wetters. Die Strasse zwischen Goppenstein und Gampel-Steg bleibt vorerst geschlossen. Auch der Autoverlad am Lötschberg zwischen Goppenstein und Kandersteg wird temporär eingestellt.
Darüber hinaus fahren die RegioExpress-Züge von Spiez Richtung Lötschberg vorerst nur noch bis Kandersteg und wenden dort, wie die Bahngesellschaft BLS mitteilte. Damit ist der Bahnverkehr zwischen Kandersteg und Brig eingestellt. Die Sperre dauert voraussichtlich bis Dienstagmittag. (con/sda)
17:00
Schneefall hält bis Dienstag an
In den letzten 24h sind in den Alpen verbreitet 20-50 cm #Neuschnee gefallen. Der Starkschneefall hält bis am Dienstag an. Vielerorts herrscht grosse Lawinengefahr - mehr Infos zu den #Unwetterwarnungen ➡️ https://t.co/1UD0ETj6qP. Fotos: Meteomeldungen aus Crans (VS), Breil (GR). pic.twitter.com/tXTwAEGtqt— MeteoSchweiz (@meteoschweiz) February 16, 2026
14:24
Autoverlad Furka wird geschlossen
Der Autoverlad Furka zwischen Realp UR und Oberwald VS ist aufgrund von Lawinengefahr eingestellt. Letzte Fahrten starteten um 12:05 Uhr ab Realp und um 12:35 Uhr ab Oberwald. Auch die Strasse zwischen Niederwald und Oberwald ist ab 13:00 Uhr gesperrt, der Bahnverkehr zwischen Oberwald und Fiesch ist ebenfalls eingestellt. Die Situation wird am Nachmittag um 15:00 Uhr erneut bewertet. (ear)
12:10
Viel Neuschnee bis Freitagmorgen
In den Alpen und Voralpen kommt gemäss MeteoNews bis Freitagmorgen nochmals verbreitet 50 bis 100 cm Neuschnee hinzu, regional sogar noch mehr. Die Schneefallgrenze liegt am Montag aktuell zwischen 800 und 1100 Metern und sinkt in der Nacht auf 600–700 Meter. Ab Ende Woche am Freitag bessert sich das Wetter spürbar, der Luftdruck steigt an und die Niederschläge lassen nach. (ear)
11:21
Rund 50 Personen in Orsières vorsorglich in Sicherheit gebracht
Rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner der Walliser Gemeinde Orsières haben am Montag ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen müssen. Grund für die Evakuierung sind Unwetter mit starken Winden.
Der Evakuierungsbefehl wurde nach Abgaben der Gemeinde am Montagmorgen gegen 09.00 Uhr erlassen. Er trete um 11.00 Uhr in Kraft und gelte bis mindestens um 10.00 Uhr am Mittwoch, hiess es in einer Mitteilung.
Die Gemeinde begründete den Schritt auch mit erwarteten starken Niederschlägen. Auch die lokale Langlauf-Loipe und der Scheeschuhweg sind gesperrt.
Die Evakuierung betrifft demnach mehrere Gebäude auf dem Plateau de l'A Neuvaz in La Fouly sowie die Weiler Le Clou und Les Granges und das Dorf Ferret. Die betroffenen Personen seien bereits am Sonntag vorinformiert worden, sagte der Gemeindepräsident von Orsières, Joachim Rausis, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wir konnten alle erreichen und diejenigen, die umgesiedelt werden mussten, andernorts unterbringen».
Laut Rausis handelt es sich in erster Linie um eine präventive Massnahme. Nur sehr wenige Gebäude befänden sich in der roten Zone und seien von Lawinen gefährdet. Rund 30 von der Anordnung betroffene Gebäude weiter oben im Tal seien zudem im Winter in der Regel ohnehin nicht zugänglich. (sda)
10:13
Walliser Dorf wegen Lawinengefahr evakuiert
Die Gemeinde Orsières VS hat am Montag die Evakuation von Teilen des Dorfs La Fouly angeordnet. Grund sind grosse Lawinengefahr, starke Windböen und erwartete weitere Niederschläge. Die Anordnung gilt seit 11 Uhr und vorerst bis mindestens Mittwochmorgen. Betroffen sind mehrere Weiler und Gebäude in Lawinengefahrenzonen im Wallis. (ear)
10:08
Zug im Wallis nach Lawine entgleist – mehrere Verletzte
In Goppenstein VS ist am Montagmorgen ein Zug nach einer Lawine entgleist. Laut SBB und BLS befanden sich rund 30 Passagiere an Bord, mehrere Personen wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich im Stockgraben-Tunnel hinter dem Lötschberg. Im gesamten Wallis herrscht derzeit grosse Lawinengefahr. Hier im Artikel gibts mehr Infos dazu. (ear)
10:05
Grosse Lawinengefahr in den Alpen
In weiten Teilen der Schweiz herrscht derzeit grosse Lawinengefahr. Oberhalb von rund 2000 Metern gilt verbreitet die zweithöchste Gefahrenstufe 4 von 5. Wie das WSL-Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF mitteilt, sind spontane und teils sehr grosse Lawinen wahrscheinlich. Grund dafür sind grosse Neuschneemengen, starker Wind und steigende Temperaturen. Die kritische Situation dürfte mindestens bis Montagabend anhalten. (ear)
9:55
Wetter-Ausblick Montag
Laut MeteoSchweiz zeigt sich das Wetter am Montag in der Schweiz unbeständig und zunehmend winterlich. Im Flachland ist es meist stark bewölkt, mit wiederholten Niederschlägen und nur kurzen Auflockerungen. Besonders am Nachmittag ziehen teils kräftige Schauer durch, lokal auch mit Graupel. In den Alpen fällt verbreitet anhaltender und intensiver Niederschlag, wobei die Schneefallgrenze zunächst bei etwa 800 bis 1200 Metern liegt und gegen Abend auf rund 600 Meter sinkt.
Die Temperaturen erreichen in den Niederungen etwa 7 Grad. Dazu weht zeitweise kräftiger, in exponierten Lagen stürmischer Südwestwind, der am Abend allmählich nachlässt. In den Bergen bleibt es stürmisch, und die Temperatur auf 2000 Metern sinkt auf etwa minus 6 Grad. Am Alpennordhang kommen bis am Abend oberhalb von rund 1400 Metern verbreitet 30 bis 50 Zentimeter Neuschnee zusammen, in Teilen von Graubünden etwa 20 bis 30 Zentimeter. (ear)
