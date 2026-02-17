Rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner der Walliser Gemeinde Orsières haben am Montag ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen müssen. Grund für die Evakuierung sind Unwetter mit starken Winden.



Der Evakuierungsbefehl wurde nach Abgaben der Gemeinde am Montagmorgen gegen 09.00 Uhr erlassen. Er trete um 11.00 Uhr in Kraft und gelte bis mindestens um 10.00 Uhr am Mittwoch, hiess es in einer Mitteilung.



Die Gemeinde begründete den Schritt auch mit erwarteten starken Niederschlägen. Auch die lokale Langlauf-Loipe und der Scheeschuhweg sind gesperrt.



Die Evakuierung betrifft demnach mehrere Gebäude auf dem Plateau de l'A Neuvaz in La Fouly sowie die Weiler Le Clou und Les Granges und das Dorf Ferret. Die betroffenen Personen seien bereits am Sonntag vorinformiert worden, sagte der Gemeindepräsident von Orsières, Joachim Rausis, auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. «Wir konnten alle erreichen und diejenigen, die umgesiedelt werden mussten, andernorts unterbringen».



Laut Rausis handelt es sich in erster Linie um eine präventive Massnahme. Nur sehr wenige Gebäude befänden sich in der roten Zone und seien von Lawinen gefährdet. Rund 30 von der Anordnung betroffene Gebäude weiter oben im Tal seien zudem im Winter in der Regel ohnehin nicht zugänglich. (sda)