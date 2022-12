Tausende Lichter der Solidarität für Armutsbetroffene entzündet

Heute gelten in der Schweiz 722’000 Menschen als arm, ruft Caritas in Erinnerung. Fast noch einmal so viele lebten nur sehr knapp über der Armutsgrenze. screenshot: einemillionsterne.ch

Tausende Lichter der Solidarität für Armutsbetroffene in der Schweiz entzündet

Als leuchtendes Zeichen der Solidarität sind am Samstag an fast 100 Orten in der ganzen Schweiz Kerzeninstallationen mit bis zu 2000 Kerzen entzündet worden. Auf dem Berner Bundesplatz leuchteten dabei über 4000 Kerzen.

In Bern hätten rund 800 Besuchende an der traditionellen gemeinsamen Solidaritätsaktion der regionalen Caritas-Organisationen ihre Unterstützung für Armutsbetroffene ausgedrückt, teilte Caritas Bern am Samstagabend mit. Caritas wolle mit der Aktion «Eine Million Sterne» die Gelegenheit bieten, einen Moment innezuhalten und Betroffenen Unterstützung zu zeigen.

Sehr viele Arme

Solidarität ist derzeit laut Caritas wichtiger denn je. Solidarität, Zusammenhalt und gegenseitige Unterstützung hätten uns durch die Corona-Pandemie getragen. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine habe die Schweizer Bevölkerung beeindruckende Solidarität mit den Menschen bewiesen, die aus der Ukraine flüchten mussten.

Heute gelten in der Schweiz 722’000 Menschen als arm, erinnerte Caritas. Fast noch einmal so viele lebten nur sehr knapp über der Armutsgrenze. Inflation und steigende Energiepreise seien ein weiteres Problem für Menschen, die bereits jetzt in prekärer finanzieller Situation lebten.

Armut hat, so Caritas, oft soziale Isolation zur Folge. Gerade in der Weihnachtszeit sei es besonders schwierig, wenn Geld an allen Ecken und Enden fehle.

(dsc/sda)