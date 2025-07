Das Parkhaus Opéra in Zürich schnitt gut ab. Die Ladekabel werden als Bonus gewertet. Bild: TCS

Diese Schweizer Parkhäuser haben die besten E-Auto-Ladestationen

Ein Test zeigt grosse Unterschiede bei der Praktikabilität von Ladestationen in Schweizer Parkhäusern. In Zürich erhalten E-Auto-Fahrende guten Service, in St.Gallen weniger.

Vroni Fehlmann Folge mir

Mehr «Schweiz»

In vielen Parkhäusern können Besitzerinnen und Besitzer von E-Autos ihre Fahrzeuge auch gleich laden, während sie ihre Erledigungen machen. Das Angebot ist aber je nach Stadt sehr unterschiedlich. Der Test vom Touring Club Schweiz (TCS) zeigt, dass Zürich das beste Angebot hat.

Die Städte-Rangliste. Bild: TCS

Von 100 möglichen Punkten erreichten die Parkhäuser Hohe Promenade, Urania und Opéra einen Schnitt von 73,32 Punkten.

Allerdings landete das Parkhaus Jelmoli in der Einzelwertung auf dem drittletzten Platz (empfehlenswert). Von 220 Parkplätzen bieten dort nur 2 eine Ladestation. Auch die Beschilderung, Anleitung und Bezahlung schnitten schlecht ab. Einen QR-Code gab es nicht.

Luzern auf Platz 2

Ebenfalls über 70 Punkte und damit Platz 2 erreichen die Parkhäuser in Luzern. Sechs Parkhäuser wurden dort getestet.

Am besten schnitt das Parkhaus Casino Palace mit 75 Punkten ab. Von 250 sind 6 Parkplätze für E-Autos. Bei der Bezahlung hapert es noch etwas. Das Parkhaus National hingegen wird zwar immer noch als sehr empfehlenswert eingeordnet, schnitt in der Leuchtenstadt aber am schlechtesten ab. Nur 2 von 245 Parkplätzen bieten Ladestationen.

Ein Berner Parkhaus fällt aus der Reihe

Auf dem dritten Platz kommt Bern. Die Hauptstadt hätte deutlich besser abgeschnitten, wenn da nicht die Situation im Parking City West wäre, die den Schnitt deutlich herunterzog, wie der TCS schreibt. Auf der Internetseite sei dort eine einzige Ladestation angekündigt, beim Test sei sie nicht auffindbar gewesen. Deshalb wurde das Parkhaus auch als einziges in der Liste als nicht empfehlenswert eingestuft.

Dafür bietet das Parkhaus Rathaus 9 Ladestationen bei 570 Parkfeldern. Ebenfalls 9 Ladestationen hat das Parkhaus BernExpo, am Bahnhof gibt es 8 E-Auto-Stationen.

St.Gallen am wenigsten E-Auto-freundlich

Schlusslicht in der Gesamtwertung bildet die Stadt St.Gallen. Etliche Parkhäuser hätten überhaupt keine Ladeplätze, nur eines habe wirklich überzeugt: Das Parking Neumarkt. Dort gibt es unter den 270 Parkplätzen 10 Ladestationen. Andere Parkhäuser mit Ladestationen hätten lediglich zwei bis vier Plätze.

Grundsätzlich sind die meisten der getesteten Parkhäuser in den Schweizer Städten sehr empfehlenswert bis hervorragend. Getestet wurde das Verhältnis von Ladestationen im Vergleich zur Anzahl Parkplätze, die Auffindbarkeit, die Anleitung, ob es einen QR-Code gibt, die Zahlungsmittel und die Sauberkeit.