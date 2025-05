So finden Passanten den neuen Velotunnel am Zürcher HB

Am Donnerstagabend wurde der Tunnel mit einem offiziellen Festakt und einer Veloparade eröffnet. So kommt er beim Volk an.

Endlich freie Fahrt für Velos aller Art unter dem Zürcher Hauptbahnhof: Am Donnerstagabend wurde der Tunnel zwischen Kasernenstrasse und Sihlquai offiziell eröffnet. Laut Stadträtin Brander meldeten sich über 1200 Personen für die Parade an.

In der Stadt Zürich sollten ursprünglich drei Autobahnen enden und so das sogenannte «Expressstrassen-Y» bilden. Das Projekt wurde aber nie umgesetzt, trotzdem wurde ein Tunnel im Rohbau erstellt. Der Rohbau wurde jetzt zur Fahrradverbindung umgebaut.

TeleZüri war live dabei und hat die Stimmung eingefangen: 👇🏼