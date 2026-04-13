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Regierungsratswahlen: Zürcher FDP schickt Andri Silberschmidt ins Rennen

Andri Silberschmidt, FDP-ZH, spricht zur Grossen Kammer, an der Herbstsession der Eidgenoessischen Raete, am Mittwoch, 24. September 2025 im Nationalrat in Bern. (KEYSTONE/Alessandro della Valle)
Andri Silberschmidt will Regierungsrat werden.Bild: keystone

Andri Silberschmidt will Regierungsrat werden

13.04.2026, 09:30

Die Zürcher FDP schickt den 32-jährigen Andri Silberschmidt ins Rennen: Der Nationalrat soll 2027 den frei werdenden Regierungsratssitz von Carmen Walker Späh halten.

Silberschmidts politische Laufbahn führte vom Gemeinderat der Stadt Zürich in den Nationalrat. Wie die FDP am Montag mitteilte, hat er in beiden Funktionen wiederholt bewiesen, dass er über die Parteigrenzen hinweg Allianzen schmieden kann. Er sei national vernetzt, im Kanton breit bekannt und spreche mit seiner klaren und nahbaren Art auch Wählerinnen und Wähler ausserhalb der FDP an.

Regierungsraetin Carmen Walker Spaeh spricht.waehrend einer Medienkonferenz zu &quot;Arbeit und Gesundheit im Wandel&quot; am Dienstag, 3. Juni 2025 in Zuerich. Die Zuercherinnen und Zuercher fallen z ...
Tritt nicht mehr an: Carmen Walker Späh.Bild: KEYSTONE

Das Ziel der FDP sind aber eigentlich zwei Sitze. Eine zweite Kandidatur wird die Partei aber nur dann ins Rennen schicken, sofern es «ausserhalb der bürgerlichen Parteien» zu einer Vakanz kommt, sprich der parteilose Mario Fehr nicht mehr antritt. Die offizielle Nomination von Silberschmidt findet am 23. Juni statt. (sda)

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