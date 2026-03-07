Feministischer Streik

Tausende demonstrieren am feministischen Streik in Lausanne

Mehrere Tausend Personen sind am Samstag in Lausanne dem Aufruf des Kollektivs «Grève féministe Vaud» (Feministischer Streik Waadt) gefolgt und haben «gegen imperialistische Kriege» demonstriert.

«Gegen die Sparpolitik, die unser Leben zerstört und imperialistische Kriege finanziert»: Unter diesem Motto versammelten sich die Demonstrantinnen und Demonstranten zunächst vor der Kathedrale. Es wurden Reden gehalten und Slogans skandiert, wie eine Journalistin von Keystone-SDA vor Ort berichtete.

«Kein Feminismus ohne Antimilitarismus. Kein Frieden ohne soziale Gerechtigkeit», rief ein Mitglied des Kollektivs. «Unterstützung für alle Völker, die Widerstand leisten», schloss sich eine andere Demonstrantin an. (hkl/sda)