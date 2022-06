Kein Motiv vorhanden: Platinis Anwalt verlangt Freispruch

Auslöser dafür waren die hohen Abgangsentschädigungen, die damals an zwei gekündigte Fifa-Leute bezahlt wurden, sagte Nellen. Platini stellte eine Rechnung an die Fifa und diese durchlief nach der Unterschrift von Blatter den üblichen Prozess innerhalb der Fifa. Mehrere Leute waren in den Ablauf involviert.

In seinem Plädoyer vor dem Bundesstrafgericht hat der Anwalt von Ex-Uefa-Präsident Michel Platini seine These erläutert, dass dieser Prozess einzig dazu diente, seinen Mandanten als Präsidenten der Fifa zu verhindern. Der Verteidiger hat einen Freispruch beantragt.

Je dichter die Bebauung, desto grösser die Gefahr: In der Stadt sorgen Hitzewellen für besonders hohe Temperaturen. Eine einfache Massnahme verspricht grosse Erleichterung.

Am Montag sind in Genf und Sitten bis zu 34 Grad angesagt, in Basel, Bern und Zürich ebenfalls über 30 – in vielen Teilen der Schweiz geht die Hitzeschlacht weiter. Vor allem in den Städten ist die Belastung durch hohe Temperaturen besonders gross: Hier ist es bis zu zehn Grad heisser als im Umland. Und der Hitze lässt sich kaum entkommen.