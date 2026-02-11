trüb und nass10°
DE | FR
burger
Schweiz
Film

Sherlock-Holmes-Serie: SRF holt den Detektiv ind die Schweiz

Eine neue SRF-Serie bringt Sherlock Holmes in die Schweiz

11.02.2026, 12:4811.02.2026, 12:48

«The Death of Sherlock Holmes» lautet der Arbeitstitel einer Serie, die das Schweizer Radio Fernsehen (SRF) gemeinsam mit Sky Schweiz und weiteren realisiert. Sie greift den vermeintlichen Tod von Sherlock Holmes auf.

Wie das SRF und Sky Schweiz am Mittwoch mitteilten, nimmt die neue Serie den Tod von Holmes bei den Reichenbachfällen im Kanton Bern auf. Dort soll er laut der literarischen Vorlage sein Leben im finalen Duell gegen Professor Moriarty 1891 verloren haben. Doch drei Jahre später kehrt Holmes in der Geschichte von Arthur Conan Doyle überraschend zurück. Was dazwischen geschieht, deutet die Literaturvorlage lediglich an. Diese Lücke will die neue Serie nun füllen.

Claudia Bluemhuber führt Regie.
Claudia Bluemhuber führt Regie.bild: gp images

Der wohl bekannteste Detektiv der Literaturgeschichte wurde bereits mehrfach filmisch behandelt. Nun wird die Figur auch in einem Schweizer Kontext zu sehen sein. Im Frühling sollten die Dreharbeiten voraussichtlich beginnen, hiess es. Gedreht wird neben der Schweiz auch in Südtirol und in Bayern. Regie führen Pierre Monnard («Ewigi Liebi», «Hallo Betty») und Claudia Bluemhuber («The Fallen»). Die Idee stammt vom Drehbuchautoren André Küttel («Hallo Betty», «Platzspitzbaby»).

Le realisateur Pierre Monnard, parle aux journalistes sur le lieu de tournage de la serie suisse &quot;Winter Palace&quot; dans le decor du Chateau Mercier le mardi 27 fevrier 2024 a Sierre. Avec &quo ...
In der Regie ist ebenfalls Pierre Monnard.Bild: KEYSTONE

Bei der historischen, fiktionalen Serie handelt es sich um eine internationale Koproduktion. Das SRF und Sky Schweiz realisieren diese mit der Schweizer Produktionsfirma Silver Reel sowie mit ARD Degeto. (sda)

Was dich auch noch interessieren könnte:

Im «Der Teufel trägt Prada 2»-Trailer wird wieder gestichelt
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Korruptions-Index
1 / 3
Korruptions-Index

Die Schweiz ist einen Platz nach unten gerutscht.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das ist das Ziel der Klimafonds-Initiative
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Deutsche Bahn irritiert: Zugsausfälle sollen an Blitz liegen – laut Kachelmann unmöglich
Die Deutsche Bahn begründet die massiven Verspätungen und Zugsausfälle vom Samstag im süddeutschen Raum und in Basel mit einem Blitzeinschlag. Das hat Vorteile für die Bahn.
Der Tag beginnt in Basel – wie oft bei der Deutschen Bahn (DB) – mit einer Negativmeldung. Die Abfahrt des ICE 200 nach Hamburg, fahrplanmässig um 9.16 Uhr, verspäte sich um 20 Minuten, steht an der Anzeigetafel. Im Zug klärt die Zugführerin mit einer Durchsage auf: Der Lokführer sei wegen Problemen auf dem deutschen Netz noch nicht in Basel. Sobald er eintreffe und sich eingerichtet habe, gehe es los.
Zur Story