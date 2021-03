Schweiz

Sarah Spale gewinnt Filmpreis für ihre Rolle in «Platzspitzbaby»



Die Basler Schauspielerin Sarah Spale wurde für ihre Rolle als drogensüchtige Mutter in «Platzspitzbaby» mit dem Schweizer Filmpreis als Beste Darstellerin ausgezeichnet. Nominiert war auch ihre Leinwandtochter Luna Mwezi.

Bild: Ascot Elite

Ihr gratulierte die 41-Jährige, die sich vom Set der SRF-Krimiserie «Wilder» in das RTS-Studio in Genf zuschaltete, ebenfalls. Der Film lebe schliesslich von dem Mutter-Tochter-Gespann. Ebenfalls nominiert war Rachel Braunschweig für ihre Rolle als Marina in «Spagat».

Bild: Ascot Elite

Die Kategorie Bester Darsteller fehlt an der 24. Ausgabe des Schweizer Filmpreises. Es sind zu wenig Filme mit männlichen Hauptrollen eingegangen. (sda)

