Grösste Lachsfarm der Schweiz am Walensee in Glarus – die Pläne

Coho salmon slated for donation to the Food Bank of Central New York, swim in a large tank at Local Coho salmon fish farm, Friday, Jan. 24, 2025, in Auburn, N.Y. (AP Photo/Craig Ruttle)
1,5 Millionen Fische unter einem Dach: Riesige Lachsfarm am Walensee geplant

Lachs ist der am häufigsten importierte und konsumierte Fisch in der Schweiz. Am Walensee soll bald eine gigantische Lachszucht entstehen, welche die Importe reduzieren soll. Kritiker warnen vor den Folgen für die Tiere.
12.01.2026, 15:0412.01.2026, 16:16
Chantal Stäubli
Chantal Stäubli

Am Walensee spiegeln sich die Berge – bald kommen womöglich Umrisse einer riesigen Lachszuchtfarm hinzu.

Zwischen der rauschenden Autobahn A3 und dem glitzernden Walensee soll die grösste Lachsfarm der Schweiz entstehen. Auf 2,5 Hektaren, etwa so gross wie 3,5 Fussballfelder, plant die Swiss Blue Salmon AG eine Hightech-Zuchtanlage für atlantische Lachse.

50 Arbeitsplätze sollen am Standort zwischen der Bahnlinie beim ehemaligen Bahnhof Weesen SG und der Autobahn entstehen.

Die geplante Lachsfarm in Mollis GL soll auf 2,5 Hektar Land entstehen.
Nicht im See, sondern in landgestützten Kreislaufanlagen am Ufer würden zu Spitzenzeiten bis zu 1,5 Millionen Fische gemästet. Jährlich sollen bis zu 4000 Tonnen atlantischer Lachs produziert werden – das entspricht etwa 10 Prozent der heutigen Schweizer Zuchtlachsimporte.

180-Millionen-Projekt in Mollis

Das Riesenprojekt kostet rund 180 Millionen Franken und soll frühestens 2029 in Betrieb gehen. Die Swiss Blue Salmon AG bezeichnet ihr Vorhaben als die «nachhaltigste landbasierte Lachsfarm der Schweiz».

Geplant sind zudem Solaranlagen auf den Dächern, die einen Teil des Energiebedarfs decken, sowie eine Pumpe, die Wasser aus dem Walensee in mindestens 50 Metern anzapft. Denn dort liege die Wassertemperatur jeweils zwischen 5 und 8 Grad. Pro Stunde pumpt die Anlage rund 1,2 Millionen Liter Wasser aus dem Walensee – das entspricht etwa 6700 vollen Badewannen.

Bevor das Wasser in die Fischbecken fliesst, wird es vorgefiltert, durch Sand gereinigt und mit UV-Licht behandelt, um Schmutz, Parasiten und Keime zu entfernen. In der Anlage zirkuliert es ständig, bevor es am Ende des Kreislaufs gemäss Baugesuch sauber zurück in den See fliesst.

Die grösste Lachsfarm der Schweiz soll frühestens 2029 in Betrieb gehen.
Die Lachse durchlaufen neun verschiedene Wachstumsphasen und wechseln dabei immer wieder in neue Becken. Alle acht Wochen kommen importierte Eier hinzu. Nach rund zwei Jahren erreichen sie ein Gewicht von etwa fünf Kilo und werden geschlachtet. Der Lachs werde frei von Mikroplastik und Antibiotika produziert.

Die Firma will mit ihrer Kreislaufanlage die Ozeane schonen und den Druck auf Wildbestände reduzieren. Gleichzeitig sind einige Fragen noch offen: Wie artgerecht ist die Haltung der bis zu 1,5 Millionen Lachse? Wie nachhaltig sind Futter, Wasseraufbereitung und Energieverbrauch?

NGO legt Einsprache ein

Die Tierschutzorganisation Fair-Fish sieht das Projekt kritisch und hat Einsprache erhoben. Die geplante Kreislaufanlage sei zwar umweltfreundlicher als offene Käfige im Meer, für das Tierwohl sei es aber problematisch.

«Kreislaufanlagen sind hochkomplex: Kommt es zu Störungen oder Fehlern, kann das katastrophale Folgen für die Fische haben. Immer wieder sterben tausende Tiere, wenn solche Probleme auftreten», so die Organisation. Hinzu komme, dass in Kreislaufanlagen viele Tiere auf engem Raum schwimmen. Das führt zu Stress, Langeweile und einem geschwächten Immunsystem, wodurch sie wiederum anfälliger für Verletzungen und Krankheiten werden.

Neu ist die Technologie nicht: In der Schweiz gibt es bereits kleinere Lachsfarmen, die mit Kreislaufanlagen arbeiten, wie etwa die Lachszucht im bündnerischen Misox. WWF Schweiz vergab dafür positive Noten. Einzige Kritikpunkte: die importierten Fischeier und das Fischfutter, das bislang noch nicht vollständig auf pflanzliche Alternativen umgestellt werden konnte.

Mehr zum Thema:

Weshalb auch der Zuchtlachs nicht der Heilige Gral der Fischindustrie ist
Wusstest du, dass Wölfe fischen können?
Video: watson
Squawk 7700
12.01.2026 15:32registriert Mai 2025
Das sind die Ideologischen Tierschützer die einfach mal Einsprache machen obwohl diese Farmen viel besser sind als Farmen im offenen Meer oder der Wildfang. Das sind Leute, die uns sowieso das Essen von Fisch verbieten wollen.
Ich finde solche Innovativen Anlagen können unsere Ernährungssicherheit erhöhen und gleichzeitig die Umwelt schonen. Ob sie preislich mit dem Billig Lachs aus Norwegen und Chile mithalten können, wird sich zeigen. Ich würde ihn auf jeden Fall gerne mal kaufen und testen.
2113
Melden
Zum Kommentar
16
