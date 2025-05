Die Schweiz isst deutlich weniger Glace

Die Zahlen zur Entwicklung des Verkaufs von Glace «über die Strasse» deuten laut dem Verband auf eine rückläufige Nachfrage in diesem Segment hin. In der Gastronomie sei der Rückgang mit minus 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich geringer ausgefallen. Insgesamt sei der Literumsatz im Vorjahresvergleich dennoch um 4,9 Prozent gefallen.

So verzeichneten laut einer Mitteilung vom Montag etwa Glace als Strassenartikel (u.a. am Kiosk) einen Rückgang von 8,8 Prozent, wie der Verband Schweizerischer Glaceproduzenten, Glacesuisse, mitteilte.

Glaces sind in der Schweiz 2025 weniger gefragt als noch im Vorjahr.

Glaces sind in der Schweiz 2025 weniger gefragt als noch im Vorjahr. Bild: Shutterstock

Im Startquartal 2025 wurde in der Schweiz deutlich weniger Glace konsumiert. Der Literumsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um knapp 5 Prozent.

