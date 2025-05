Es hat sich ausgeknabbert – spanischer Fussballklub verbietet Sonnenblumenkerne im Stadion

Elche folgt damit dem Beispiel des FC Valencia, der im vergangenen Jahr ähnliche Massnahmen im Mestalla-Stadion einführte. Dort wurden die Fans zudem gebeten, Schalen in mitgebrachten Beuteln zu sammeln und zu entsorgen. (ram/t-online)

«Ziel dieser Entscheidung ist es nicht, Fans zu bestrafen, sondern den gemeinsamen Raum in bestmöglichem Zustand zu erhalten», teilte der Klub mit.

Nach Angaben des Klubs tragen die Kerne zudem zur Erosion des Betonbodens bei, da sich die Schalen in schwer zugänglichen Bereichen ansammeln würden. Auch die Reinigungskosten seien deutlich gestiegen.

Die ausgespuckten Schalen hätten sich über die Jahre zu einem «strukturellen Problem» entwickelt, so Elche. Sie verstopften Abflüsse, beschädigten Sitze, Farben und Oberflächen. Ausserdem würden die Schalen Ratten und Tauben anlocken – und damit hygienische Probleme verursachen. Selbst aufwendige Reinigungsmassnahmen hätten das Problem nicht lösen können.

Der FC Elche hat den Verzehr der in Spanien beliebten «pipas» im heimischen Estadio Manuel Martinez Valero untersagt. Künftig dürfen sie dort weder verkauft noch konsumiert werden. Der Klub begründet die Entscheidung mit gravierenden Folgen für Sauberkeit und Stadioninfrastruktur.

Während in vielen Stadien der Griff zu Pyrotechnik oder Zigaretten untersagt ist, nimmt ein spanischer Zweitligist nun ein ganz anderes Thema ins Visier: Sonnenblumenkerne.

In Spanien ist der Verzehr von Sonnenblumenkernen beliebt – auch im Fussballstadion. Zweitligist Elche verbot das nun und ist damit nicht alleine.

Dario Wüthrich zwischen Todesdrama und WM-Traum

Kurz vor Weihnachten verlor Eishockey-Profi Dario Wüthrich seine Lebenspartnerin, die Snowboarderin Sophie Hediger, durch ein Lawinenunglück. Vier Monate später stand der Verteidiger des HC Ambri-Piotta kurz davor, den Sprung in das Schweizer WM-Kader zu schaffen. Eine Geschichte zwischen Abgründen und Höhenflügen.

Es war eine Meldung, welche die Schweizer Sportwelt kurz vor Weihnachten erschütterte. Am 23. Dezember verstarb die Snowboarderin Sophie Hediger bei einem Lawinenunglück in Arosa. Schock und Trauer waren gross. Am grössten natürlich bei Hedigers Familie und ihrem Lebenspartner, dem Eishockey-Profi Dario Wüthrich, der beim HC Ambri-Piotta engagiert ist.