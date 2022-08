Bild: watson / Chiara Jessica Hess

Chiara Jessica Hess Folgen

Backstage am Zürich Openair mit Benjamin Amaru

Das Zürich Openair 2022 ist zu Ende. Während fünf Tagen haben 102'000 Tanzwütende die zehnte Ausgabe des Festivals genossen.

Da wir dieses Jahr wohl alle schon ziemlich viele Festivalbilder und -videos gesehen haben, wollte ich wortwörtlich eine andere Seite des Festivals zeigen und ging hinter die Bühne. Ich durfte Benjam Amaru und seine Band am Tag ihres bisher grössten Auftrittes Backstage mit meiner Kamera begleiten. Wenn du, wie ich neugierig bist, was Backstage so los ist, dann wirst du es in dieser Bildstrecke herausfinden.



Darf ich vorstellen – Benjamin Amaru und seine Band:

von links: Elias von Arx, Benjamin Amaru, Naiara Barzola Balmer, Gian Rosen Bild: Chiara Jessica Hess / watson

An dieser Stelle muss noch erwähnt werden, dass Benjamin Amaru, 24 Jahre, Gian, 22, Naiara, 21 und Elias, 30 Jahre alt sind. Ihren Weg hierhin haben sie bisher ohne grosses Label geschafft. (Sie hatten aber schon Anfragen von internationalen Labels.) Die Aufgaben teilen sie sich untereinander in der Band auf. So ist zum Beispiel Gian (Drummer der Band) parallel auch Manager zusammen mit Reto Lazzaretto.

13:30

Treffpunk am Openair

Benjamin Amaru und seine Band haben sich schon am frühen Morgen getroffen, um vor ihrem Aufritt nochmals zu proben und sind dann zusammen mit ihrem Material ans Openair gefahren. Ich traf sie um 13:30 hinter der Bühne.

bild: chiara jessica hess / watson

13:40

Aufbau der Instrumente



Während Benjamin Amaru und Elias nochmas zurück in den Proberaum gefahren sind, um zwei Gitarren zu holen, die vergessen gingen, lädt der Rest der Band ihre Instrumente für den Auftritt aus. bild: chiara jessica hess / watson

Gian baut sein Schalgzeug auf bild: chiara jessica hess / watson

Bild: watson / Chiara Jessica Hess

13:50

Die Band ist komplett

Benjamin Amaru und das Merchandise, das am Festival verkauft wurde. bild: chiara jessica hess / watson

14:45

Etwas Entspannung im Backstage-Bereich

So sieht der «Dressing Room» von Benjamin Amaru aus. bild: chiara jessica hess / watson

bild: chiara jessica hess / watson

Benjamin Amaru stimmt seine Gitarre. bild: chiara jessica hess / watson

16:40

Die letzten Vorbereitungen



Die Setlist wird noch auf Papier geschrieben. bild: chiara jessica hess / watson

Hier wird ein Visual für das Bühenbild animiert. bild: chiara jessica hess / watson

Benjamin Amaru hat sich noch schnell umgezogen und ist jetzt bereit für seinen Auftritt. bild: chiara jessica hess / watson

bild: chiara jessica hess / watson

17:00

Soundcheck



Die Instrumente werden mit Hilfe von Mitarbeitenden des Zürich Openairs auf die Bühne transportiert. bild: chiara jessica hess / watson

Benjamin Amaru, 30 Minuten vor seinem Auftritt. bild: chiara jessica hess / watson

bild: chiara jessica hess / watson

Jedes Bandmitglied hilft mit, die Bühne für den Auftritt bereit zu machen. bild: chiara jessica hess / watson

Elias von Arx mit seiner «Hello Kitty» Gitrarre bild: chiara jessica hess / watson

Gian am Schlagezug bild: chiara jessica hess / watson

Naiara beim Soundcheck am Bass bild: chiara jessica hess / watson

Benjamin Amaru am Mikrofon und E-Piano bild: chiara jessica hess / watson

bild: chiara jessica hess / watson

17:28

2 Minuten bis zum Auftritt

Kurz vor jedem Auftritt singen sie zusammen «I Gotta Feeling» von The Black Eyed Pease. bild: chiara jessica hess / watson

17:30

Showtime!

bild: chiara jessica hess / watson

Benjamin Amaru bild: chiara jessica hess / watson

Das Zelt ist gefüllt und die Stimmung in Publikum super. bild: chiara jessica hess / watson

Naiara Barzola Balmer bild: chiara jessica hess / watson

Gian Rosen bild: chiara jessica hess / watson

Elias Von Arx bild: chiara jessica hess / watson

bild: chiara jessica hess / watson

18:30

Das Konzert ist vorbei



Die Band wird hinter der Bühne mit Umarmungen empfangen. bild: chiara jessica hess / watson

Benjamin Amaru gibt an Konzertbesucherinnen Autogramme. bild: Luca Bode

bild: chiara jessica hess / watson

bild: chiara jessica hess / watson

18:45

Abbau der Instrumente​

bild: chiara jessica hess / watson

Entspannt wird nur kurz, danach wird gleich alles wieder ins Auto geladen. bild: chiara jessica hess / watson

20:00

Abendessen im Backstage​

Die Band, ein paar Freunde und ich haben im Backstage-Bereich zusammen gegessen. bild: chiara jessica hess / watson

bild: chiara jessica hess / watson

Backstage werden dann noch ein paar Einzelheiten der anstehenden Deutschland Tour besprochen. bild: chiara jessica hess / watson

21:15

Cheers & Goodbye

Die ganze Crew am Alt-J Konzert. bild: chiara jessica hess / watson

21:30 Uhr, ich verabschiede mich. Tausend Dank an Benjamin Amaru, Gian, Naiara und Elias. Es war sehr sehr toll mit euch. Ihr habt mir gezeigt, dass ein Tag Backstage mit gewissem Luxus, aber vor allem mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Bewundernswert fand ich, was sie an dem Tag alles gemacht haben und wie familiär die Stimmung im Team (und mit mir) war.