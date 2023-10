Video: watson/Juliette Baur, Aya Baalbaki

Juliette Baur Folge mir Aya Baalbaki Folge mir

Die FDP droht bei den Wahlen am 22. Oktober hinter Die Mitte zu fallen. Oder kann sie das Rennen noch gewinnen? Welche Partei am Schluss mehr Wählerinnen und Wähler mobilisieren kann, ist noch unklar.

Klar ist aber, dass es gegenüber der FDP viele Vorurteile gibt. Ein Beispiel: «Die FDP macht Politik für die Reichen und interessiert sich nicht für die Menschen, die im Mindestlohnsektor krüppeln». Was sagt der FDP-Nationalrat Andri Silberschmidt zu diesem Vorwurf?

Silberschmidt stellt sich den brennendsten Fragen. Er beteuert im watson-Fragenbot, dass er sich gegen die Wohnungsnot in der Stadt Zürich engagiere und verriet ebenfalls, wofür er in diesem Jahr am meisten Geld ausgegeben hat.

Reminder: Vergiss nicht, dass du nur noch bis am Dienstag, 17. Oktober, brieflich abstimmen kannst!

