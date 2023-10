Video: watson/Juliette Baur, Aya Baalbaki

Die SVP könnte in diesem Jahr die grosse Gewinnerin der Wahlen werden. Das beunruhigt viele andere Parteien. Auch die SP will den angekündigten Rechtsrutsch verhindern und mobilisiert deshalb ihre Wählerschaft fleissig.

Doch viele Menschen in der Schweiz ärgern sich über das Gendern und die Wokeness – welche oft mit der SP in Verbindung gebracht wird. Beleidigungen und Drohungen gegenüber den SP-Politikerinnen und Politikern sind zum Alltag geworden. Wie können die Sozialdemokraten die Menschen noch abholen?

Was stört die SP an ihrer Erzfeindin, der SVP, am meisten? Und was macht die SVP gut? Die SP-Nationalrätin nimmt gegenüber watson kein Blatt vor den Mund und stellt sich allen Fragen – auch den unangenehmen.

Reminder: Vergiss nicht, dass du nur noch bis am Dienstag, 17. Oktober, brieflich abstimmen kannst!

