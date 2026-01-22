wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
Schweiz
Franken

Bargeld: Zürcher Regierung prüft Annahmepflicht

Zürcher Regierung will Bargeld-Annahmepflicht prüfen

22.01.2026, 14:2122.01.2026, 14:21

Der Zürcher Regierungsrat zeigt sich für eine Bargeld-Annahmepflicht offen: Er wolle überprüfen, ob öffentliche Anstalten dazu verpflichtet werden könnten.

Schweizer Franken, Geldnoten, Geld
Die Annahme von Bargeld zu verweigern, könnte laut Regierung als Grundrechtseingriff angesehen werden.Bild: Shutterstock

Die Regierung will mit einem Projekt überprüfen, inwieweit Institutionen zur Annahme von verpflichtet werden könnten. Zu diesen Institutionen zählen alle öffentlichen Dienstleister und Empfänger von Staatsbeiträgen und Lotteriefondsgeldern – vom Schwimmbad bis zum Kunsthaus.

Es werde auch geprüft, ob bei Ausschreibungen diese Vorgabe gemacht werden könne. Wer Aufträge des Kantons will, könnte also zur Bargeld-Annahme verpflichtet werden.

Als Grund für seine Überprüfung gibt der Regierungsrat an, dass sich der Staat «diskriminierungsfrei» verhalten müsse, etwa was Alter oder soziale Stellung betreffe. Die Annahme von Bargeld zu verweigern, könnte als Grundrechtseingriff angesehen werden. Dies schreibt die Regierung in ihrer Antwort auf eine EDU-Anfrage.

Das Thema Bargeld wurde in den vergangenen Monaten schon mehrfach Thema für die Politik. Nachdem das Kunsthaus Zürich und der Weihnachtsmarkt im Zürcher HB auf «Cashless» setzten, sorgte dies vielerorts für rote Köpfe. Beide Betriebe krebsten daraufhin zurück und gaben ihre Bargeldlos-Strategie wieder auf. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Entwürfe für die ersten Franken-Münzen
1 / 10
Entwürfe für die ersten Franken-Münzen

Für die ersten Münzen wurden diverse Entwürfe eingereicht. (bild: schweizerisches bundesarchiv)
quelle: schweizerisches bundesarchiv
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Typ könnte 3 Millionen Franken verdienen – mit Walkotze!
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die grössten Falschaussagen in Trumps Rede – und in diesem Punkt hatte er (fast) recht
Der Auftritt des US-Präsidenten in Davos glich einer Wahlkampfrede, mit den üblichen Übertreibungen. Wir haben sieben Aussagen auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft.
70 Minuten sprach Donald Trump am Mittwoch in Davos, und seine Rede war eine Mischung aus Selbstlob, masslosen Übertreibungen und heftiger Kritik an den europäischen Verbündeten. Dabei verbreitete der amerikanische Präsident auch zahlreiche Unwahrheiten. Eine kleine Übersicht.
Zur Story