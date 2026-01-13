freundlich
Crans-Montana: Virales Video zeigt nicht Barbetreiberin Moretti

Nein, das ist nicht Jessica Moretti, die mit der Kasse abhaut

Ein Videoausschnitt, der angeblich zeigt, wie die Betreiberin der Bar Le Constellation nach der Tragödie von Crans-Montana mit der Kasse flieht, wurde in den letzten Tagen vielfach geteilt. Mit dem Brand haben diese Aufnahmen jedoch in Wirklichkeit nichts zu tun.
Cet article est également disponible en français. Lisez-le maintenant!
13.01.2026, 17:0313.01.2026, 17:10

Die falsche Behauptung: Aufnahmen einer Überwachungskamera sollen zeigen, wie Jessica Moretti, die Betreiberin der Bar Le Constellation, mit der Kasse abhaut. Es ist eine Frau mit Kapuze zu sehen, die über einen Parkplatz läuft, eine Umhängetasche über der Schulter.

Animiertes GIFGIF abspielen
Image: DR

In den Medien waren allerdings nur wenige Beiträge überhaupt mit dem Video versehen. Und inzwischen zeigt sich: Die Aufnahmen hatten in Wirklichkeit keinerlei Bezug zu dem Vorfall.

«Konstellation von Accounts»

Laut der Nachrichtenagentur AFP stammt die Sequenz aus einer Stock-Video-Datenbank. Die Agentur erklärt, dass in Frankreich vor allem ein TikTok-Account mit grosser Reichweite die Verbreitung des Videos angestossen habe. Dessen Betreiber soll über eine «Konstellation von Accounts» verfügen, die sich mit dem aktuellen Geschehen befassen.

Nachdem die AFP erfolglos versucht hatte, die Echtheit des Videos mit eigenen Mitteln zu überprüfen, nahm sie Kontakt mit dem Betreiber der betreffenden Accounts auf. Der räumte ein, dass es sich bei der Sequenz «nicht um das echte Überwachungsvideo aus Crans-Montana» handle, sondern um Material von einer Seite mit «lizenzfreien Bildern und Videos», das «ausschliesslich zur Illustration» verwendet worden sei.

Fotos aus Bar: Kellnerin mit Flaschen und Sprühkerzen starb ebenfalls beim Brand

Eine Stichwortsuche brachte die Agentur anschliessend auf die Spur des Videos, das sich auf verschiedenen Plattformen finden liess. Dort ist es in einer Bildserie gelistet, die «anonyme, von Überwachungskameras erfasste Personen» zur «kommerziellen Verwertung» zeigt.

Die AFP betont, dass sie damit die Behauptung, Jessica Moretti habe mit der Kasse die Flucht ergriffen, weder bestätigen noch widerlegen kann. Sie kann lediglich festhalten, dass das erwähnte Video ein Fake ist. (rbu/jzs)

Mehr zum Thema:
