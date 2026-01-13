Fotos aus Bar: Kellnerin mit Flaschen und Sprühkerzen starb ebenfalls beim Brand

Die Kellnerin, die auf Videos und Bildern aus der Unglücksbar in Crans-Montana mit Spühkerzen zu sehen war und mutmasslich den Brand ausgelöst hatte, starb ebenfalls durch das Feuer.

Die Bar-Betreiber Jessica und Jacques Moretti sowie mehrere Überlebende des Brandes identifizierten die junge Frau als die 24-jährige Cyane P., wie aus den Einvernahmeprotokollen hervorgeht. Sie kam ebenfalls ums Leben bei der Katastrophe. Darüber berichtet, hat unter anderem der Tagesanzeiger.

P. arbeitete als Kellnerin für die Morettis und pflegte ein enges Verhältnis zu diesen. Jessica Moretti bezeichnete sie als «kleine Schwester», sie hätten Weihnachten zusammen verbracht.

Die 24-jährige Französin spielte beim Unglück in der Silvesternacht mutmasslich eine verhängnisvolle Rolle. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie die Decke durch Flaschen, bestückt mit Sprühkerzen, in Brand geriet – getragen von der jungen Frau, die auf den Schultern einer weiteren Person sass.

Diese Bild von P. (links in der Mitte) kursierte bereits kurz nach dem Brand. Bild: x

Laut den Protokollen gab Bar-Besitzer Jacques Moretti an, dass er unmittelbar nach dem Brand versucht habe, in die Bar zu gelangen. Die Servicetür war laut Morettis Angaben jedoch von innen verschlossen. Weshalb wisse er nicht.

Der Moment, in dem die Decke Feuer fängt wurde mehrfach festgehalten. Bild: x

Direkt hinter der Tür hätten er und weitere Angestellte dann P. und weitere regungslos daliegende Personen gefunden. Trotz Wiederbelebungsversuchen war es bereits zu spät.

Die Familie der Kellerin wird durch die Anwältin Sophie Haenni vertreten. Diese hat gegenüber dem Blick erklärt, dass man noch nicht abschliessend bestätigen könne, dass P. den Brand ausgelöst hat. Laut der Familie hätte sie eigentlich am Silvesterabend im Erdgeschoss gearbeitet und dort Gäste empfangen und platziert. Weil aber eine grosse Menge Flaschen bestellt worden waren, habe Inhaberin Moretti P. ins Untergeschoss zur Unterstützung beordert.

Für die Anwältin ist klar, dass die Kellnerin Opfer ist: «Wären die Brandschutzvorschriften eingehalten worden, wäre es schlichtweg nicht zu einem Brand gekommen.» P. sei nie über die gefährlich entflammbare Decke informiert worden und habe auch keine Sicherheits-Schulung erhalten.

Die Eltern der jungen Frau äusserten sich ebenfalls in einer Stellungnahme:

«Was auch immer die Untersuchung ergeben wird, diese junge Frau hat die Anweisungen ihrer Arbeitgeber befolgt. Sie hat vor der Geschäftsführerin getan, was von ihr verlangt wurde. Das war nichts Ungewöhnliches. (...) Diese junge Angestellte trägt keinerlei Verantwortung.»

