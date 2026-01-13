Fotos aus Bar: Kellnerin mit Flaschen und Sprühkerzen starb ebenfalls beim Brand
Die Bar-Betreiber Jessica und Jacques Moretti sowie mehrere Überlebende des Brandes identifizierten die junge Frau als die 24-jährige Cyane P., wie aus den Einvernahmeprotokollen hervorgeht. Sie kam ebenfalls ums Leben bei der Katastrophe. Darüber berichtet, hat unter anderem der Tagesanzeiger.
P. arbeitete als Kellnerin für die Morettis und pflegte ein enges Verhältnis zu diesen. Jessica Moretti bezeichnete sie als «kleine Schwester», sie hätten Weihnachten zusammen verbracht.
Die 24-jährige Französin spielte beim Unglück in der Silvesternacht mutmasslich eine verhängnisvolle Rolle. Auf Bildern und Videos war zu sehen, wie die Decke durch Flaschen, bestückt mit Sprühkerzen, in Brand geriet – getragen von der jungen Frau, die auf den Schultern einer weiteren Person sass.
Laut den Protokollen gab Bar-Besitzer Jacques Moretti an, dass er unmittelbar nach dem Brand versucht habe, in die Bar zu gelangen. Die Servicetür war laut Morettis Angaben jedoch von innen verschlossen. Weshalb wisse er nicht.
Direkt hinter der Tür hätten er und weitere Angestellte dann P. und weitere regungslos daliegende Personen gefunden. Trotz Wiederbelebungsversuchen war es bereits zu spät.
Die Familie der Kellerin wird durch die Anwältin Sophie Haenni vertreten. Diese hat gegenüber dem Blick erklärt, dass man noch nicht abschliessend bestätigen könne, dass P. den Brand ausgelöst hat. Laut der Familie hätte sie eigentlich am Silvesterabend im Erdgeschoss gearbeitet und dort Gäste empfangen und platziert. Weil aber eine grosse Menge Flaschen bestellt worden waren, habe Inhaberin Moretti P. ins Untergeschoss zur Unterstützung beordert.
Für die Anwältin ist klar, dass die Kellnerin Opfer ist: «Wären die Brandschutzvorschriften eingehalten worden, wäre es schlichtweg nicht zu einem Brand gekommen.» P. sei nie über die gefährlich entflammbare Decke informiert worden und habe auch keine Sicherheits-Schulung erhalten.
Die Eltern der jungen Frau äusserten sich ebenfalls in einer Stellungnahme:
(con)
- Crans-Montana: Charlie Hebdo legt mit Karikatur nach ++ Ex-Betreiber übt Kritik am Umbau
- Diese Bar betrieb Jacques Moretti auf Korsika
- Walliser Staatsanwaltschaft lehnt Gemeinde Crans-Montana als Klägerin ab
- Jacques Moretti sitzt in Haft – das sind die Bedingungen für seine Freilassung
- Lungenschäden bei italienischen Brandopfern von Crans-Montana grösstes Problem
- Maserati-Kauf nach Covid-Kredit – Wallis ermittelte auch bereits gegen Bar-Inhaber Moretti