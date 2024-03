Frauenstreik

Hier kannst du den Weltfrauentag feiern

Seit über 100 Jahren wird am 8. März der internationale Frauentag gefeiert. Hier kannst du dieses Jahr an Kundgebungen teilnehmen.

Mehr «Schweiz»

Diesen Freitag, am 8. März 2024, versammeln sich Frauen aus der ganzen Schweiz, um für Frauenrechte und Gleichstellung einzustehen. Wir verraten dir, welche Veranstaltungen und Demonstrationen in deiner Stadt stattfinden.

Zürich

Das Frauenzentrum Zürich organisiert im Xtra in Zürich einen Bazar mit 50 Ständen. Bei Essen und Trinken und guter Musik soll das Frausein und die Gleichstellung gefeiert werden. Der Event startet um 17.00 Uhr, Tickets gibts ab 10 Franken im Onlineshop zu kaufen.

Am Samstag, 9. März, findet ausserdem eine Demo statt. Starten wird sie um 13.30 Uhr auf dem Paradeplatz in Zürich.

Winterthur

Das queerfeministische Kollektiv «Kleinstadtfreundinnen» organisiert in Winterthur diesen Freitag eine Demonstration. Treffpunkt ist die Steinberggasse, los gehts um 20.00 Uhr.

Chur

In Chur organisiert die Frauenzentrale Graubünden einen Anlass zum Weltfrauentag. Eingeladen sind hier explizit nur Frauen und Mädchen. Startschuss ist um 18.00 Uhr in der Postremise Chur. Es gibt ein Improtheater und Showacts und im Anschluss eine Disco.

Bild: screenshot: frauen-graubuenden.ch

Basel

Auch in Basel wird am Weltfrauentag auf die Strassen gegangen. Das «Revolutionäre Antipatriarchale Bündnis Basel» ruft zu einer Demo im De-Wette Park um 18.30 Uhr auf. Es geht darum ein Zeichen gegen Sexismus und Ausgrenzung zu setzten und dem aktuellen System gemeinsam die Stirn zu bieten.

Im Humbug Club wird zudem ein «Queerfeminist Friday» organisiert. Ab 20.00 Uhr gibt es Essen und ab 23.00 Musik, die zum Tanzen einlädt. Zum Essen sind explizit nur FLINTA-Personen geladen, zur Party dürfen dann alle kommen.

Baden

Auch in Baden im Kanton Aargau steht der Freitag ganz im Zeichen der Frauen. Der feministische Streik plant im Kulturhaus Royal eine Party mit Apéro, OpenMic-Performances und Musik für alle Geschlechter.

Bern

Die Schweizer Hauptstadt und Zentrum unserer Demokratie lässt es sich natürlich ebenfalls nicht entgehen, den Weltfrauentag 2024 gebührend zu feiern.

Im Schlachthaustheater gibt es ab 21.00 Uhr eine Party, bei der auch Männer herzlich willkommen sind.

Luzern

In Luzern wird anlässlich des Weltfrauentags referiert, gegessen und gefeiert, was das Zeug hält. Um 17.00 Uhr gehts los mit einem Marsch vom Bahnhof Luzern in Richtung Sentitreff. Dort gibts dann Essen, Workshops, Reden und ein Konzert und im Anschluss wird noch gefeiert.

Stattfinden wird die Party im Klub Kegelbahn, der Eintritt kostet 15 Franken.

(anb)