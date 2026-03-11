bedeckt12°
Parmelin nach Brand in Kerzers FR: «Gedanken sind bei den Opfern»

Video: watson/kilian marti, yann lengacher

11.03.2026, 17:5411.03.2026, 17:54

Bundespräsident Guy Parmelin hat am Mittwochabend den Ort des Brandanschlags in Kerzers FR besucht. Flankiert von seiner Frau Caroline, einer Delegation der Freiburger Regierung und Dutzenden Einsatzkräften legte er Blumen nieder und gedachte im Stillen der Opfer.

«Erneut müssen wir einen solch traurigen Moment erleben», sagte Parmelin sichtlich bewegt am Rande des Anlasses vor den Medien. Nach der Brandtragödie von Crans-Montana VS von Anfang dieses Jahres musste Parmelin bereits zum zweiten Mal in seiner kurzen Amtszeit als Bundespräsident an einen tragischen Tatort ausrücken. Er habe am Dienstagabend mit grosser Bestürzung vom Busbrand erfahren.

epa12812056 Swiss President Guy Parmelin (2-R) and his wife Caroline (L) with Romain Collaud (R), and Philippe Demierre (2-L), President of the Fribourg Council of State, lay flowers at the site where ...
Bild: keystone

Parmelin sprach im Namen des Bundesrats sein tief empfundenes Beileid aus. «Meine Gedanken sind bei den Opfern, deren Angehörigen und allen, die betroffen sind.» Den Verletzten wünsche er in den schweren Stunden viel Kraft und eine baldige Genesung.

Der Bundespräsident dankte auch den zahlreichen Einsatzkräften. Dutzende von ihnen waren am Traueranlass dabei. «In solchen Momenten zeigt sich, wie wichtig Zusammenhalt und Menschlichkeit sind», sagte er, nachdem er den anwesenden Rettungskräften die Hände geschüttelt hatte.

Mehrere Hundert Menschen verfolgten die Zeremonie, bei der Parmelin bei leichtem Regen einen Kranz, mehrere Blumensträusse und eine weisse Rose niederlegte und sich ins Kondolenzbuch eintrug. Es herrschte grosse Stille - abgesehen von einem minutenlangen Applaus für die Einsatzkräfte.

Nur wenige Meter daneben waren am Abend zuvor sechs Menschen getötet und fünf weitere verletzt worden, nachdem sich ein psychisch instabiler Mann in einem fahrenden Postauto selbst angezündet hatte.

Am Mittwochabend folgt in Kerzers in der reformierten Kirche ein ökumenischer Gedenkanlass. (sda/emm/cpf)

Postauto-Brand in Kerzers FR
1 / 14
Postauto-Brand in Kerzers FR

Am Mittwochmittag informierten die Behörden über den Postauto-Brand in Kerzers FR.
quelle: keystone / cyril zingaro
«Es war chancenlos, man konnte nicht helfen» – grosse Betroffenheit in Kerzers
Video: watson
