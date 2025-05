Insbesondere die Bedienung per Apps sowie die Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Kundenservices schneiden gut ab. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis wird mit 7,8 Punkten überraschend positiv beurteilt – möglicherweise, weil viele Nutzer versteckte Gebühren wie teure Fremdwährungskurse nicht kennen, vermutet Benjamin Manz, Geschäftsführer von moneyland.ch. Weniger gut kommen dagegen Bonusprogramme und Zusatzleistungen an: Hier liegt die Bewertung nur bei 7,3 Punkten – dem tiefsten Wert aller Teilaspekte.

Die Schweizer Bevölkerung ist mit ihren Kreditkarten und Smartphone-Debitkarten mehrheitlich zufrieden. Das zeigt eine neue Umfrage des Vergleichsdienstes moneyland.ch . In der repräsentativen Erhebung wurden 1500 Personen in der Deutsch- und Westschweiz befragt – mit einem insgesamt positiven Ergebnis: Die allgemeine Zufriedenheit liegt bei 8,1 von 10 Punkten.

Die internationale Presse verurteilt rücksichtsloses Verhalten der Schweizer Raser-Ente

Es war ein tierischer Eklat, der Anfang Woche die Gemüter in der Schweiz erhitzte. In der Berner Vorortgemeinde Köniz wurde eine Stockente mit 52 Stundenkilometern in einer Tempo-30-Zone geblitzt. Den Fall publik gemacht hat die Berner Zeitung am Montag.