Starker Bankenplatz laut Studie auch vorteilhaft für Realwirtschaft

Dabei profitiere die Realwirtschaft vom Zufluss ausländischen Kapitals in die Schweiz – nicht zuletzt auch aus der Vermögensverwaltung: Aus diesem könnten «essenzielle Mittel» für lokale Branchen bereitgestellt und die Finanzierungskosten gesenkt werden. Weil die Schweiz als «sicherer Hafen» gelte, könne das Land selbst in Rezessionszeiten typischerweise mit hohen Kapitalzuflüssen rechnen.

Einschliesslich der Versicherungsbranche und weiterer Finanzdienstleister machte der Schweizer Finanzsektor gar etwa 9 Prozent des Bruttoinlandproduktes aus. Im internationalen Vergleich liegt der Anteil damit gleichauf mit Grossbritannien (9 Prozent), aber höher als etwa in den USA (7 Prozent) oder in der Eurozone (4 Prozent).

Die von Banken in Anspruch genommenen Leistungen führten zudem zu indirekter Beschäftigung: Auf einen Mitarbeiter bei Banken komme ein weiterer Mitarbeiter ausserhalb des Banksektors, so die Studie.

Der direkte Beitrag des Schweizer Bankensektors an das Schweizer Bruttoinlandprodukt belief sich im vergangenen Jahr auf rund 5 Prozent, wie die am Freitag publizierten Studie des Beratungsunternehmens Oliver Wyman festhält. Die Bankinstitute beschäftigten 2024 direkt etwa 158'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was rund 4 Prozent der gesamten Beschäftigung entsprach.

Schwerer Verkehrsunfall in Basel: Person beim Badischen Bahnhof von Bus totgefahren

Am Badischen Bahnhof in Basel ist es am Donnerstag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Eine Person verstarb noch an der Unfallstelle, vier weitere wurden verletzt. Dies geht aus einer Medienmitteilung des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements hervor.