Zwölf mit Lautsprechern ausgestattete Trucks – die sogenannten Lake Mobiles – beschallten die feiernde Menge, die in Regenponchos und unter Regenschirmen tanzte. Zu hören waren unter anderem Deep House, Afro House, Techno House und Techno. Auf den Lake Mobiles heizten die DJs der Menge ein und riefen: «Genf, seid ihr da?». Das Publikum bestand vor allem aus jungen Menschen. (sda)

Die Lake Parade hat am Samstagnachmittag in Genf bei strömendem Regen mehr als 10'000 Menschen angezogen. Zu grösseren Zwischenfällen kam es bei der diesjährigen Ausgabe der Techno-Parade nicht.

Es kamen viel weniger Besucher als noch 2024. Doch diejenigen, die kamen, liessen sich an der Genfer Lake Parade nicht vom Regen von ihrer Feierlaune abhalten.

Ein 52-jähriger Bergsteiger ist am Dienstag am Lagginhorn im Wallis tödlich verunglückt. Der Deutsche stürzte unterhalb des Gipfels auf einer Höhe von etwa 3800 Metern aus bislang ungeklärten Gründen in die Tiefe.