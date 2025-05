Lieber Schwingen und Festivals: Die Migros steigt bei der Street Parade aus

«Wir sind im Sponsoring weiterhin sehr gut aufgestellt. Als nicht-gewinnorientierter Verein investieren wir die Einnahmen in die Veranstaltung», sagen die Verantwortlichen gegenüber Nau.ch. (ome)

Seit 2017 war der Migros-Genossenschaftsbund Sponsor der Street Parade, 2024 wurde der Vertrag nicht mehr verlängert. Der Grund dafür ist gemäss Medienberichten ein Fokuswechsel: Man wolle zukünftig vermehrt in die Themenfelder «Schwingen», «Volksläufe», «Familien und Kinder» und «Festivals» investieren.

Rapperswil: Betrunkener Töfffahrer flüchtet vor der Polizei und verunfallt

Am Samstagabend ist ein 26-jähriger Motorradfahrer in Rapperswil-Jona (SG) verunfallt, nachdem er stark alkoholisiert einer Polizeikontrolle entgangen und geflüchtet war. Dies teilte die Kantonspolizei SG am Montag mit. Die genauen Umstände sind noch Teil der laufenden Ermittlungen.