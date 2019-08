Schweiz

Juso: Ronja Jansen übernimmt Präsidium von Funiciello



Das neue Juso-Sprachrohr: Ronja Jansen folgt auf Tamara Funiciello

Die Delegierten der Juso haben am Samstagnachmittag die Baselbieterin Ronja Jansen (24) zur neuen Präsidentin der Jungsozialisten gewählt. Sie übernimmt per sofort das Amt von Tamara Funiciello (29). Jansen setzte sich in der Stichwahl gegen die 24-jährige Aargauerin Mia Jenni durch.

«Ich werde alles geben. Es braucht uns, dass wir den Kapitalismus stürzen können»,

kündigte Jansen in ihrer Dankesrede an. Die Juso-Leute antworteten mit tosendem Applaus.

Im watson-Interview hat Jansen angekündigt, den Stil von Funiciello weiterzuführen: «Ich finde es sehr wichtig, dass die Juso weiterhin eine provokative Partei bleibt und radikale Forderungen stellt. Ich werde sicher nicht davor zurückschrecken, mit unkonventionellen Mitteln auf Probleme aufmerksam zu machen.»

