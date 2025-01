Brisant: Die SVP fordert den Rücktritt von Viola Amherd – in Anwesenheit des Armeechefs

An ihrer Kadertagung in Bad Horn hat die SVP Bundesrätin Viola Amherd zum Rücktritt aufgefordert. Dies bestätigt SVP-Präsident Marcel Dettling gegenüber CH Media.

Othmar von Matt / ch media

An der traditionellen Kadertagung der SVP in Bad Horn war am Freitagnachmittag und am Samstagmorgen die ganze Spitze der Schweizer Sicherheitspolitik präsent - von Armeechef Thomas Süssli über Pascal Lüthi, dem Direktor des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit bis hin zu Markus Mäder, dem Staatssekretär für Sicherheit.

Viola Amherd soll zurücktreten, wenn es nach der SVP geht. Bild: keystone

Besonders im Fokus der Tagung stand allerdings Verteidigungsministerin Viola Amherd. Sie war nicht vor Ort. Doch die SVP forderte an der Tagung ihren Rücktritt als Bundesrätin. SVP-Präsident Marcel Dettling bestätigt das gegenüber CH Media.

Die Sicherheit sei nicht mehr gewährleistet, sagt die SVP

An der Tagung kam die SVP zum Schluss, dass die Sicherheit in der Schweiz nicht mehr gewährleistet sei. Die Gründe dafür sind gemäss SVP die illegale Migration, die den inneren Frieden gefährdet, die importierte Kriminalität, aber vor allem auch eine schlecht geführte Armee.

Auch Armeechef Thomas Süssli hat die Forderungen der SVP mitgekriegt. Bild: keystone

Bundesrätin Amherd beschäftige sich lieber mit Gender-Fragen in der Armee, als sich um die Ausrüstung der Armee zu kümmern, war der Tenor an der Tagung. Zudem herrsche Chaos im Verteidigungsdepartement. Die Finanzierung der Armee sei unklar, Rüstungsprojekte würden verschlampt, die Armeebestände seien ausgedünnt.

Auch torpediere Amherd die Neutralität, weil sie die Schweiz schrittweise an die Nato binde und als Bundespräsidentin EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen empfangen habe.

«Wir werden den Druck hochhalten auf Viola Amherd»

Letztlich liege das Problem, dass innere wie äussere Sicherheit der Schweiz nicht mehr gewährleistet sei, bei der Führung des Verteidigungsdepartements, sagt SVP-Präsident Marcel Dettling. «Zu diesem Fazit kamen wir an der Kadertagung von Bad Horn. Deshalb fordern wir den Rücktritt von Viola Amherd.»

SVP-Chef Marcel Dettling ist alles andere als zufrieden mit Viola Amherd. Bild: keystone

Amherd lege die Prioritäten falsch. Sie lasse in der Armee lieber Teppiche zum Beten auslegen als dass sie die Armee richtig ausrüste. Zudem forciere sie die Annäherung der Schweiz an die Nato am Parlament vorbei und torpediere damit die Neutralität des Landes.

«Wir müssen die interne und die externe Sicherheit wieder herstellen», sagt Dettling. Deshalb wolle die SVP den Rücktritt von Verteidigungsministerin Viola Amherd. Er betont: «Wir werden den Druck auf sie hochhalten.»