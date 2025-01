Gerhard Pfister tritt im Sommer als Mitte-Chef zurück

Mehr folgt in Kürze ...

Sein Abtritt als Parteipräsident bedeutet für Pfister derweil nicht, dass er sich aus der Politik verabschiedet. Der 62-Jährige sitzt bis 2027 noch im Nationalrat. Wie es danach weiter geht, bleibt offen. «Ich werde mich auch in anderen politischen Tätigkeitsfeldern durchaus wohl fühlen», sagte Pfister. Eine Abspielung auf eine mögliche Kandidatur als Bundesrat? «Diese Frage werde ich beantworten, wenn sie sich konkret stellt», so der Zuger kryptisch.

Pfister in seinem ersten Präsidentschaftsjahr bei der damaligen CVP.

Pfister in seinem ersten Präsidentschaftsjahr bei der damaligen CVP. Bild: KEYSTONE

Pfister hatte im April 2016 das Präsidentschaftsamt der damaligen CVP von Christophe Darbellay übernommen. Während seiner Amtszeit kam es zur Fusion mit der BDP, woraus die heutige Mitte-Partei hervorging. «Die Öffnung der Partei und Fusion war der Wendepunkt, der neue Möglichkeiten gebracht hat», so Pfister am Montag dazu.

Die Übergabe soll im Rahmen der Delegiertenversammlung am 28. Juni 2025 in Biel erfolgen, bei der die Nachfolgerin oder der Nachfolger gewählt wird.

Gerhard Pfister gibt im Sommer sein Amt als Präsident der Mitte-Partei ab. Dies gab der 62-Jährige beim traditionellen Dreikönigsgespräch am Montag bekannt – der Entscheid fiel gemäss dem Zuger aber schon im Herbst. Pfister sagt dazu:

Gerhard Pfister bei seiner Rücktrittserklärung am Montag.

Gerhard Pfister bei seiner Rücktrittserklärung am Montag. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Zurück im Profihockey? Arosa mit einem Bein in der Swiss League

NHL-Superstar Jagr läuft für Schalke auf und sammelt in einem Spiel 11 Punkte

Robert Habeck warnt Elon Musk vor Einmischung in deutsche Politik

Virus-Ausbruch in China: Das wissen wir über HMPV

Das meistverkaufte Auto in der Schweiz ist ein E-Auto – und es ist nicht das Tesla Model 3

Befürworter der Feuerwerks-Initiative sind nach Vorfällen an Silvester im Aufwind

Nach einem Balkonbrand in Laufenburg in der Silvesternacht mit grossem Sachschaden werden die Forderungen nach einem Verbot für privates Feuerwerk lauter. Eine SVP-Grossrätin will dies allerdings nicht.

In der Silvesternacht rückt die Feuerwehr mit einem Grossaufgebot nach Laufenburg aus. Dort steht ein Balkon im Brand. Die Personen, die sich in der zugehörigen Wohnung befinden, können sich glücklicherweise rechtzeitig ins Freie retten. Die Feuerwehr kann den Brand in der Folge unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen.