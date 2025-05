Sicherheitsrisiko Unterwäsche: Armee zahlt Frauen neu BH-Beitrag

Die Armee hat für die Frauen in ihren Reihen eine offizielle BH-Empfehlung verabschiedet. Neu erhalten sie einen Zustupf an den Unterwäschekauf.

Lea Hartmann / ch media

Die falsche Unterwäsche kann für Soldatinnen zur Gefahr werden. Wer einen BH mit Metallbügeln unter einer schusssicheren Weste trägt, riskiert Verletzungen.

Alle weiblichen Armeeangehörigen sind von der Armee über die neue BH-Empfehlung informiert worden. Bild: KEYSTONE

Schon lange rät die Schweizer Armee darum den Frauen in ihren Reihen, im Dienst lieber bügellose BHs zu tragen. Nun geht das Militär einen Schritt weiter, wie das Westschweizer Radio RTS berichtet. Zwar gibt es auch künftig keine Armee-BHs. Neu zahlt die Armee den Frauen aber einen Beitrag an den BH-Kauf.

100 Franken alle drei Jahre

Maximal 100 Franken erhalten die Soldatinnen alle drei Jahre, um sich mit Sport-BHs oder bügellosen BHs einzudecken. Dafür müssen sie die Quittung des Unterwäschekaufs bei der Armee einreichen. «Weil jede Frau individuelle Bedürfnisse hat, haben wir uns dafür entschieden, dass sie ihre BHs selbst aussuchen können», begründet Armeesprecherin Delphine Schwab-Allemand das Modell auf Anfrage von CH Media.

In einem Schreiben hat das Militär vor einigen Wochen sämtliche Frauen in der Armee über den neuen BH-Beitrag informiert. Und den Ratschlag, keine BHs mit Metallbügeln zu tragen, erstmals als offizielle Empfehlung formuliert.

Einen bestimmten Auslöser dafür gab es nicht. Der Bedarf sei seit Längerem thematisiert worden und durch den steigenden Frauenanteil in der Armee immer häufiger zur Sprache gekommen. Insbesondere soll dadurch die Sicherheit von den Frauen erhöht werden, sagt Schwab-Allemand.

Frauen-Unterhosen gibt es erst seit kurzem

Aktuell leisten rund 2300 Frauen in der Armee Dienst, was einem Anteil von 1,6 Prozent entspricht. Um das Militär bei Frauen attraktiver zu machen, hat die Armee in den vergangenen Jahren zahlreiche Massnahmen getroffen – oder prüfen lassen.

Dabei setzte man auch bei der Kleidung an. Lange war die Ausrüstung gar nicht oder kaum auf die Bedürfnisse von Frauen angepasst. So mussten Frauen bis vor einigen Jahren beispielsweise Männerunterhosen tragen. Erst 2021 wurden in einem Truppenversuch neue Unterhosen für Frauen getestet und später eingeführt. (aargauerzeitung.ch)