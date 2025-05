So viel verdienen Berufsoffiziere der Schweizer Armee

Berufsoffiziere der Schweizer Armee stehen in einem Arbeitsverhältnis mit dem Bund. Ihr Monatslohn kann 30'000 Franken überschreiten.

Die Berufsoffiziere der Schweizer Armee verfügen über einen Arbeitsvertrag mit dem Bund. Ihre Entlöhnung richtet sich deshalb nach dem Lohnsystem der Bundesverwaltung.

Die Aufgaben und Funktionen der Berufsoffiziere sind sechs Funktionsstufen (Einsatzgruppen) zugeordnet, erläutert ein Sprecher. Jede Stufe entspricht einer bestimmten Lohnklasse, die den maximal erreichbaren Betrag ausweist, sofern die Leistungsanforderungen erfüllt sind.

Der maximal erreichbare Lohn für jede Funktionsstufe (Einsatzgruppe) gestaltet sich wie folgt:

An der Spitze der Lohnpyramide stehen die höheren Stabsoffiziere. Zu ihnen zählen die Dienstgrade Brigadier, Divisionär und Korpskommandant; sie sind den Funktionsstufen 1 bis 5 übergeordnet. Ihr maximaler Monatslohn bewegt sich zwischen 17'404 und 31'173 Franken.

Die Löhne der Berufsmilitärs werden durch die funktionsrelevante Qualifikation und Erfahrung sowie durch die im Arbeitsvertrag festgelegte Lohnklasse bestimmt, betont der Armeesprecher. Die den einzelnen Funktionsstufen (Einsatzgruppen) zugeordneten Aufgaben sind:

Funktionsstufe 1

Maximales Monatsgehalt: 10'976 Franken

Maximales Jahresgehalt: 142'689 Franken

Dienstgrad: Hauptmann

Dies ist die Einstiegsstufe für Berufsoffiziere. Sie übernehmen erste Führungs‑ und Ausbildungsaufgaben in Rekruten‑ und Kaderschulen – etwa als Kompaniekommandant, als Einheits‑Berufsoffizier in Schulen und Kursen oder als Klassenlehrer in Kader‑ und Fachschulen – und sammeln dabei praktische Erfahrung in der Ausbildung und Betreuung von Milizkadern.

Funktionsstufe 2

Maximales Monatsgehalt: 13'496 Franken

Maximales Jahresgehalt: 175'442 Franken

Dienstgrade: Hauptmann – Major

Diese Berufsoffiziere übernehmen weiterführende Verantwortung, führen komplexere Ausbildungssequenzen, wirken bei der Kaderselektion mit und unterstützen die Stäbe bei der Planung und Durchführung militärischer Operationen.

Funktionsstufe 3

Maximales Monatsgehalt: 14'136 Franken

Maximales Jahresgehalt: 183'769 Franken

Dienstgrade: Major – Oberstleutnant

Diese Berufsoffiziere werden als Stellvertreter von Schulkommandanten, als Gruppenchefs im Kommando Höhere Kaderausbildung der Armee oder als Kommandanten von Einsatzverbänden eingesetzt. Darüber hinaus wirken sie als militärische Experten in Bereichen wie Einsatzplanung und Doktrin.

Funktionsstufe 3+

Maximales Monatsgehalt: 14'779 Franken

Maximales Jahresgehalt: 192'124 Franken

Dienstgrade: Major – Oberst

Die Funktionsstufe 3+ liegt zwischen 3 und 4. Sie richtet sich an Berufsoffiziere, die in besonders anspruchsvollen Funktionen mit erweitertem Verantwortungsbereich eingesetzt werden, ohne bereits das volle Aufgabenspektrum und die umfassenden Kompetenzen der nächsthöheren Stufe zu übernehmen.

Zu dieser Funktionsstufe gehören Einsätze als Schulkommandant einer sog. Kleinschule oder von Kompetenzzentren, als Stabschef, Spezialist oder Projektleiter in grösseren militärischen Verbänden, wo vertiefte Fach‑ und Führungskompetenz gefordert ist.

Funktionsstufe 4

Maximales Monatsgehalt: 15'513 Franken

Maximales Jahresgehalt: 201'674 Franken

Dienstgrad: Oberst

Diese Berufsoffiziere übernehmen leitende Funktionen – etwa als Schulkommandant, als Verteidigungsattaché oder in Stäben. Sie tragen die Verantwortung für die Ausbildung und Weiterentwicklung von Miliz‑ und Berufskadern und wirken bei der strategischen Planung der Armee mit.

Funktionsstufe 5

Maximales Monatsgehalt: 16'646 Franken

Maximales Jahresgehalt: 216'395 Franken

Dienstgrad: Oberst

Dies ist die höchste Funktionsstufe und betrifft in der Regel Schlüsselpositionen der Armee – etwa als Stv Kdt Lehrverband (Stellvertretender Kommandant eines Lehrverbandes) oder als Kommandant eines Kompetenzzentrums mit umfassender Verantwortung für Ausbildung, Einsatz und Weiterentwicklung der Streitkräfte. Diese Offiziere vertreten die Armee nach aussen und prägen die militärische Doktrin massgeblich.

Höhere Stabsoffiziere

Maximales Monatsgehalt: 17'404 bis 31'173 Franken

Maximales Jahresgehalt: 226'255 bis 405'251 Franken

Dienstgrade: Brigadier, Divisionär, Korpskommandant (und im Ernstfall General)

Die höheren Stabsoffiziere bekleiden Schlüsselfunktionen in der Führung und in den zentralen Stäben.