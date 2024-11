Ex-«Kassensturz»-Moderator Ueli Schmezer wird Nationalrat

Ueli Schmezer (SP), ehemaliger Moderator der SRF-Sendung «Kassensturz», zieht bald in den Nationalrat ein. Der 63-Jährige wird für den frisch gewählten Stadtberner Gemeinderat Matthias Aebischer (SP) in die grosse Kammer nachrücken. Aebischer macht noch die Wintersession, wie er am Sonntagabend sagte.

Ueli Schmezer ist bald Parlamentarier. Bild: keystone

Danach trete er aus dem Nationalrat zurück. Das Amt wird er aus Zeitgründen abgeben – wenn auch «mit einem weinenden Auge», wie er sagte: «Ich bin gerade noch nicht soweit.»

Ex-SRF-Mann Schmezer hatte in den eidgenössischen Wahlen 2023 den ersten SP-Ersatzplatz erreicht. Er werde das Amt antreten, «keine Frage», sagte er der Nachrichtenagentur Keystone-SDA im Berner Rathaus nach der Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Er sei hochmotiviert und freue sich sehr, künftig Teil der politischen Debatte zu sein.

Matthias Aebischer freut sich über seine Wahl in den Berner Gemeinderat. Bild: keystone

«Das ist ein wichtiger Moment für mich», sagte Schmezer weiter. «Eine von 246 Personen im Parlament zu sein, ist ein Privileg.» Es sei für ihn aber nicht eine Belohnung, sondern eine Verpflichtung. Schmezer sass bislang noch nie in einem Parlament, auch nicht auf Gemeindeebene. (dab/sda)