Maja Riniker will nicht FDP-Präsidentin werden

Riniker plädiert für mehr Kooperationen der Schweiz in der Sicherheitspolitik. «Wenn die Schweiz mit Europa in einer europäischen Sicherheitsarchitektur ein Miteinander finden kann, das mit unserer Neutralität vereinbar ist, dann müssen wir Möglichkeiten der Zusammenarbeit finden.» Davon profitierten beide Seiten.

So bliebe man laut Riniker über längere Zeit im Dialog mit den ausländischen Amtsträgerinnen und Amtsträgern. In der Politik drehe sich vieles um Beziehungen. «Wenn die Präsidentin oder der Präsident länger im Amt bleiben könnte, wäre das aus meiner Sicht gewinnbringend für das Land.»

Ihre europäischen Amtskolleginnen und -kollegen verstünden teilweise nicht, weshalb die Schweiz das Parlamentspräsidium jedes Jahr in neue Hände gebe, so Riniker. «Ich würde es begrüssen, wenn das Ratspräsidium zwei Jahre dauern würde.»

Welche Versicherer und Banken in der Schweiz ihre Kundinnen und Kunden wirklich überzeugen, zeigt das alljährliche Zufriedenheitsranking des Online-Vergleichsdienstes comparis.ch – mit bekannten Favoriten, aber auch überraschenden Neueinsteigern an der Spitze.

Bei der jährlichen Umfrage zur Kundenzufriedenheit des Vergleichsportals comparis.ch schneiden mehrere Versicherer und Banken besonders gut ab. Während bei den Krankenversicherungen gleich vier Anbieter gemeinsam die Spitzenposition einnehmen, sichert sich die Mobiliar erneut gleich doppelt den ersten Platz – sowohl in der Auto- als auch in der Hausrat- und Haftpflichtversicherung. Bei den Hypotheken überrascht ein neuer Name an der Spitze.