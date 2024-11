Mietrechts-Abstimmungen: So streitet SP-Badran mit SVP-Aeschi im TV

Was baut Xi da? Mysteriöses Schiff in chinesischem Hafen gibt Rätsel auf

5 statt 3 Säulen: Diese Reformen schlägt Avenir Suisse im Schweizer Rentensystem vor

Die Denkfabrik Avenir Suisse hat die Altersvorsorge unter die Lupe genommen. Fazit: Das aktuelle Modell ist gut, dennoch braucht es ein paar Reformen.

In zwei Jahren ist es so weit: Im Dezember 2026 wird erstmals eine 13. AHV-Rente ausbezahlt. Das Votum der Stimmbevölkerung vom März war mit über 58 Prozent Ja mehr als deutlich, sie will die erste Säule aufstocken. Experten erklären im Nachhinein das Volksverdikt mit einem gewissen «Jetzt sind wir an der Reihe»-Egoismus, insbesondere der älteren Generationen, aber auch mit der vergleichsweise hohen Inflation sowie den steigenden Mieten und Krankenkassenprämien.