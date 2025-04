Gabriel Lüchinger (SVP) ist der neue Sondergesandte für die USA. Bild: Georgios Kefalas/Keystone

Bundesrat ernennt Gabriel Lüchinger zum Sondergesandten für die USA

Der Bundesrat hat Botschafter Gabriel Lüchinger zum Sondergesandten für die USA ernannt. Die vorübergehende Funktion soll für einen gezielten und ergänzenden Kontaktkanal mit Schwerpunkt auf der internationalen Sicherheit sorgen.

Lüchinger ist Chef der Abteilung Internationale Sicherheit im Aussendepartement. Er hatte rund um die Ukraine-Konferenz auf dem Bürgenstock 2024 eine tragende Rolle inne.

Weiter setzt der Bund eine Projektorganisation ein, welche die Beziehungen zwischen der Schweiz und den USA steuern soll. Die neue operative Struktur unter der Leitung von Aussenminister Ignazio Cassis trete sofort in Kraft und umfasse alle Departemente, teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Sie soll bis Ende 2025 bestehen bleiben.

Der Bundesrat hatte am vergangen Donnerstag beschlossen, die Kontakte mit den USA zu intensivieren, um Lösungen für offene Fragen, vor allem in den Bereichen Handel, Wirtschaft und Finanzen, zu finden. Dies angesichts der von der US-Regierung verhängten Zölle auf Schweizer Exportwaren in Höhe von 31 Prozent. (sda)